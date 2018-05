Kommunalwahl 2018 : Wahl in Husum: Am Ende wird ausgelost

Eine Patt-Situation bei einem Direktmandat sorgte am Wahlabend für leichte Verzögerungen.

von Friederike Reußner

06. Mai 2018, 22:35 Uhr

„So etwas habe ich auch noch nicht erlebt.“ Bürgermeister Uwe Schmitz musste im gut besuchten Husumer Rathaus am Sonntagabend trotz aller Erfahrung doch einmal telefonischen Rat beim Kreiswahlleiter suchen: Im Wahlbezirk 11, Straßenmeisterei, konnten sich die Wähler zwischen Inge Zimmermann (SPD) und Adrian Gerlings (CDU) partout nicht als Direktkandidaten entscheiden: Beide erhielten nicht nur genau 27,6 Prozent, sondern auch gleich viele Stimmen.

Wer also bekommt in so einem Fall das Direktmandat? „Holt die Würfel raus!“, schallte es aus der interessierten Zuschauerschar. Dieser Aufforderung kam natürlich niemand nach, doch dieses Direktmandat wird tatsächlich ausgelost. Und zwar am kommenden Mittwoch im Gemeindewahlausschuss – bis dahin werden die Stimmen im Wahlbezirk 11 noch einmal ganz genau nachgezählt.

An der Sitzverteilung wird allerdings auch die Verlosung nichts ändern: So oder so gehen acht Sitze an die CDU (2013: neun), die nun stärkste Fraktion ist und sieben an die SPD (2013: neun). Die Grünen haben nun fünf Vertreter im Stadtverordnetenkollegium (2013: drei), die Wählergemeinschaft Husum (WGH) weiterhin vier Sitze, der SSW zwei (2013: drei) und die FDP schrammt mit einem Sitz weiterhin am Fraktionsstatus vorbei.

Neben den Christdemokraten, die zwar im Vergleich zur Wahl 2013 zwei Prozent verloren haben, aber nun trotzdem stärkste Fraktion sind, gehörten zu den Gewinnern des Abends sicherlich die Grünen. Die Partei legte nicht nur deutlich zu (7,3 Prozent mehr als 2013), Fraktionsvorsitzender Frank Hofeditz jagte SPD-Chef Horst Bauer gar das Direktmandat ab – ein historischer Moment für die Husumer Grünen. „Wir nehmen den Wählerauftrag mit Freuden an“, sagte Grünen-Chef Frank Hofeditz.

Prozente verloren hat auch die Wählergemeinschaft Husum – doch gleichzeitig gewann Isabell Thomas im einst schwarzen Schobüll das Direktmandat für die WGH. „Ich hätte uns besser eingeschätzt“, erklärte Fraktionsvorsitzender Reimer Tonder, der es bedauerte, dass die WGH nun die Rolle der drittstärksten Fraktion an die Grünen verloren hat.

Peter Knöfler (SSW) zeigte sich verhalten, aber „relativ zufrieden“. Das konnte Horst Bauer von sich nicht sagen: „Wir hätten uns ein besseres Ergebnis gewünscht.“ Die Frage, ob seine Fraktion wieder ein Bündnis mit der FDP schließen wird, ließ Bauer genauso offen wie Norbert Pfeiffer (FDP). Beide zeigten sich dieser Idee allerdings grundsätzlich nicht abgeneigt. Doch selbst wenn dieses Bündnis wieder zustande kommt, hat die Fraktion nur genauso viele Sitze wie die CDU. Dass dann das Vorschlagsrecht für den Bürgervorsteher bei den Christdemokraten liegt, hießt es von den Sozialdemokraten, wäre klar. Somit ist es recht wahrscheinlich, dass Martin Kindl Peter Empen als Repräsentant der Stadt ablösen wird. „Wir freuen uns auf die nächsten fünf Jahre“, sagte so auch CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Czock.

Und wie geht’s nun weiter? Erst einmal tagt am Mittwoch um 14 Uhr der Kreiswahlausschuss im Rathaus. Am 11. Juni geht die erste Sitzung der neuen Stadtvertretung über die Bühne.

14 Wahlbezirke

2013

30 Stadtvertreter

CDU gesamt 30,2 Prozent, 9 Sitze

SPD: 28,3 Prozent, 9 Sitze

Grüne: 11, 6 Prozent, 3 Sitze

FDP: 4,4 Prozent, 1 Sitz

SSW: 8,8 Prozent, 3 Sitze

Linke: 1,9 Prozent, 1 Sitz

WGH: 14,9 Prozent, 4 Sitze

xxxIn Husum ist das vorläufige amtliche Endergebnis für die Wahl des Stadtverordnetenkollegiums schon bekannt: Von 19 104 Wahlberechtigten gingen 8251 zur Wahl in den 14 Wahlbezirken, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 43,2 Prozent. 8149 der abgegebenen Stimmen waren gültig. Auf die CDU entfielen 2298 Stimmen (28,2 Prozent), auf die SPD 2081 Stimmen (25,5 Prozent) und auf die Grünen 1543 Stimmen (18,9 Prozent). Die FDP kam auf 409 Stimmen (5,0 Prozent), der SSW auf 690 Stimmen (8,5 Prozent) und die WGH auf 1116 Stimmen (13,7 Prozent). Der parteilose Kandidat Frank Gwisdalla erhielt zwölf Stimmen (0,1 Prozent). xxx