VR Bank feiert Jubiläum

1870 wurde die Husumer Genossenschaftsbank gegründet / Zum 150. Geburtstag gibt es verschiedene Aktionen

Avatar_shz von Silke Schlüter

09. März 2020, 14:39 Uhr

Husum | Die Gründung der Husumer Genossenschaftsbank geht auf den 11. März 1870 zurück; das erste Geschäftslokal wurde am Markt 3 eröffnet. Danach wurden in allen größeren Dörfern eigenständige Genossenschaftsbanken gegründet.

Über die Jahrzehnte hinweg gab es diverse Zusammenschlüsse, der letzte liegt drei Jahre zurück: 2017 fusionierten die Husumer Volksbank und die Raiffeisenbank eG Heide zur VR Bank Westküste eG. Damit zählt die Bank aktuell 65.000 Kunden, von denen etwa die Hälfte (33.000) auch Mitglied bzw. Miteigentümer der Bank ist.

Wie der Vorstand in einem Pressegespräch betonte, ist das vor 150 Jahren erklärte Ziel der „Hilfe zur Selbsthilfe“ heute gefragter denn je: Nach wie vor gehe es in der genossenschaftlichen Idee um die Kraft der Gemeinschaft mit den Leuten von nebenan und um ein gutes Miteinander durch persönliche Nähe. „Eine weitere Säule ist die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder, die durch Mitbestimmung und Mitgestaltung wichtige Instrumente in die Hand bekommen, um ihre Teilhabe am Unternehmen mit Leben zu füllen. All das basiert auf einem verlässlichen Wertesystem aus Vertrauen, Transparenz, Verantwortung und Engagement“, betonte Eckhard Rave. Bei den mehr als 300 Mitarbeitern sorge vor allem die unerschütterliche Treue der Kunden, oft über Generationen hinweg, für Freude.

Um den Dank für 150 erfolgreiche Jahre überall an der Westküste spürbar zu machen, soll auf große Jubiläumsfeier-lichkeiten verzichten werden. Stattdessen wird Geld in die Region fließen. Besonders erwähnenswert ist das zentrale Jubiläumsprojekt: Als Partner der Nationalpark-Schulen Wattenmeer klinkt sich die VR Bank Westküste mit 35.000 Euro in ein Kooperationsprogramm ein, dem aktuell 26 Schulen und vier Kindertagesstätten angeschlossen sind. Sie sollen „Nationalpark-Ecken“ erhalten – kleine Ausstellungen, die eine intensive Beschäftigung mit dem Nationalpark ermöglichen. Dafür stiftet die VR Bank Strandkörbe, die mit Hörstationen ausgestattet sind und den Kindern als Rückzugsort dienen sollen.

Hinzu kommen Finanzspritzen für Unterrichtsprojekte und Exkursionen. „Vor allem aber soll jedes Kind mindestens einmal in seiner Kita- bzw. Schulzeit im Watt gewesen sein“, ergänzte Evelyn Schollenberger von der Nationalparkverwaltung. „Auch in den Folgejahren werden wir regelmäßig fünfstellige Beträge in das Programm fließen lassen“, kündigte Bent Nicolaisen an.

Udo Kempter informierte darüber, dass es für alle neuen Mitglieder „ein großes Stück vom Kuchen“ geben wird: Sie dürfen im Jubiläumsjahr bis zu 20.000 Euro Anteile zeichnen. Auch alle bestehenden Mitglieder können ihre Geschäftsanteile entsprechend erhöhen.

Damit die Westküste optisch aufblühen kann, werden in den nächsten Wochen 15.000 Tütchen mit Blumensamen verteilt. Zudem werden diverse Crowdfunding-Projekte unterstützt – im Jubiläumsjahr mit 35 Prozent (sonst 20 Prozent).

In einer Mitmachaktion locken Insektenhotels der Stiftung Mensch, in einer anderen „Kinderbusse“ für Kitas. Firmenkunden können sich per Video für ein leckeres Firmenfrühstück bewerben. Das ganze Jahr über wird es in beiden Kreisen verschiedene Veranstaltungen geben.