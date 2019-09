Naturzentrum Bredstedt : Vortrag: Faszination Kreuzottern

Der Biologe Walther Striberny berichtet am Donnerstag (19.), 19.30 Uhr, im Naturzentrum Nordfriesland in Bredstedt.

17. September 2019, 15:44 Uhr

Bredstedt | „Expedition nach Nebenan“ lautet der Titel eines Vortrages im Naturzentrum Nordfriesland, der am Donnerstag (19.), 19.30 Uhr, stattfindet. Bei dieser Entdeckungsfahrt geht es um Kreuzottern. Referent ist Walther Striberny. Der Biologe sich hat im Laufe vieler Jahre mit der Lebensweise der Kreuzottern in den nordfriesischen Heidegebieten befasst. „.Kreuzottern sind die einzigen Giftschlangen hierzulande. Es ranken sich um diese stark bedrohte Tierart viele Vorurteile“, heißt es in einer Mitteilung. In früheren Zeiten seien sie gnadenlos verfolgt worden, ja es wurden sogar staatlicherseits Kiopfprämien auf getötete Tiere ausgesetzt. „Zwar sind Kreuzottern keine Schoßtiere, aber sie sind ein Teil unserer heimischen Fauna und verdienen wie andere Arten auch, Respekt und Schutz.“

In seiner reich bebilderten Powerpoint-Präsentation stellt Walther Striberny die faszinierenden Tiere vor. Der Eintritt ist frei, Spenden für das Naturzentrum sind willkommen.