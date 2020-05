Corona-Krise in Nordfriesland : Vorsichtiger Start in den Husumer Werkstätten

Die Besonderheiten, die jeder einzelne Beschäftigte mitbringt, stellen die Leitung vor riesige Herausforderungen.

von Stefan Petersen

26. Mai 2020, 17:48 Uhr

Husum | Für jeden Betrieb, der vom Corona-Lockdown betroffen war, ist es jetzt eine spannende Aufgabe, wieder durchzustarten und trotz strenger Hygiene- und Abstandsregeln möglichst schnell wieder in normales Fahrwasser zu kommen. Für die Husumer Werkstätten bringt der Restart besonders große Herausforderungen mit sich, denn jeder der 600 Beschäftigten bringt seine ureigene Geschichte mit, die unbedingt berücksichtigt werden muss, wie der Einrichtungsleiter und die Leiterin der Sozialen Dienste in einem Gespräch vor Ort deutlich machten.

„Die gute Nachricht ist: Es ist uns gelungen, für jedes unserer sieben Häuser und elf Einrichtungen individuelle Konzepte zu erstellen, so dass wir tatsächlich wieder starten können. Allerdings vorerst nur mit einem Viertel unserer Beschäftigten, um zu testen, ob das alles auch in der Praxis funktioniert“, sagt Okke Peters. Wenn alles gut geht, kommen ab 8. Juni weitere 25 Prozent hinzu, so dass dann die Hälfte der Belegschaft wieder an Bord wäre. Aber soweit denkt er noch nicht: „Wir sind noch dabei, herauszufiltern, wer zu den Erststartern gehören kann; wem wir es zutrauen können, die neuen Regeln umzusetzen, ohne dass die neue Situation am Arbeitsplatz eine zu große körperliche oder psychische Belastung darstellt. Da müssen wir mit viel Augenmaß rangehen“, so Peters.

Die Rückkehr soll in jedem Fall freiwillig erfolgen, keiner muss zur Arbeit kommen. Allerdings hat eine erste Umfrage schon ergeben, dass 90 Prozent aller Beschäftigten am liebsten sofort an ihre Arbeitsplätze zurückkehren würden. Doch die Ausschlusskriterien nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts sind streng: Zur Risikogruppe zählen alle, die eine chronische Lungen- oder eine Krebserkrankung haben. „Trotzdem hatten wir im ersten Durchlauf schon 230 Leute auf der Liste, mit denen wir theoretisch hätten starten können“, erzählt Anne Weidmann. Das nächste Kriterium war ganz praktischer Natur: Wer von diesen Auserwählten braucht keinen Fahrdienst? Denn weil jetzt maximal zwei Personen im 9er-Bus mitfahren dürfen, sind diese Kapazitäten begrenzt. Mit diesen und anderen Einschränkungen hofft sie, die Gruppe der ersten 150 Rückkehrer fair zusammenstellen zu können.

Alle, die in dieser ersten Welle nicht dabei sind, werden nun auf den 8. Juni hoffen, denn dann könnten – zumindest theoretisch – weitere 150 Beschäftigte in die Werkstätten zurückkehren. „Es ist jetzt allerdings noch überhaupt nicht abzusehen, ob es tatsächlich so kommen wird. Wir müssen abwarten, wie die ersten zwei Wochen laufen und ob wir die Hygienekonzepte nochmal anpassen müssen. Das A und O ist, dass die Abstände eingehalten werden und die aufwändige Dokumentation funktioniert, zu der wir verpflichtet sind“, dämpft Okke Peters etwaige Erwartungen an baldigen Vollbetrieb. „Wir werden mit Sicherheit nicht gleich jedem gerecht werden können und manchen auch enttäuschen müssen. Letztendlich werden wir alle lernen müssen, damit umzugehen.“

Wichtig ist ihm auch zu sagen, dass niemand einfach so in die Werkstatt kommen soll: „Wir werden anrufen, wenn klar ist, wer wieder zur Arbeit kommen darf“, betont Peters. „Diejenigen werden vor Arbeitsantritt eine gründliche Einweisung für das Verhalten am Arbeitsplatz und in den Pausen sowie fürs Mittagessen erhalten. Denn da wird sich für jeden ganz viel ändern, was erst einmal verstanden und akzeptiert werden muss.“ Dazu gehöre, dass individuell eingerichtete Werkbänke auf den nötigen Abstand auseinandergezogen und teils mit Spuckschutz ausgerüstet wurden. Dass alles anders ist, werde nicht jeder gut verkraften.

„Doch auch wenn der Start nicht einfach werden wird, wir freuen uns total, dass wir wieder aufmachen dürfen und unseren Leuten die für sie so wichtige Tagesstruktur bieten können“, betont Anne Weidmann, für die es schwer war und ist, ausgerechnet zu denen auf Distanz gehen zu müssen, die aufgrund ihrer Behinderung oder Erkrankung den menschlichen Kontakt mehr als alles andere brauchen. „Als Mitarbeiter dürfen wir den Beschäftigten nicht mehr zu nahe kommen, es ist ein Arbeiten auf Abstand. Auch wir werden lernen müssen, uns zurück zu nehmen“, weiß sie.

Neben dem Startkonzept für die ersten Rückkehrer gibt es in den Husumer Werkstätten ein übergeordnetes Hygienekonzept, das für jede Einrichtung entsprechend modifiziert wurde. Hinzu kommt ein Konzept für Besucher, die sich vor dem Zutritt die Hände desinfizieren und in Listen eintragen müssen, denn das bisher geltende Betretungsverbot für die Einrichtung ist noch lange nicht aufgehoben.