Jugendherberge Friedrichstadt : Vorreiter in Sachen Umweltfreundlichkeit

Die Jugendherberge Friedrichstadt wird für nachhaltiges Wirtschaften ausgezeichnet und will zukünftig enger mit der Stadt zusammenarbeiten.

von Udo Rahn

18. September 2018, 13:32 Uhr

Für ihr umweltfreundliches Wirtschaften wurde die Jugendherberge Friedrichstadt jetzt mit einer besonderen Auszeichnung belohnt: Die Vorsitzende des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH)-Landesverband Nordmark, Angela Braasch-Eggert, überreichte nun Herbergsvater Marco Adameck die Urkunde des CO2-Fußabdrucks seines Hauses.

Um messen zu können, wie umweltfreundlich und nachhaltig die Jugendherbergen agieren, lässt der DJH-Landesverband schrittweise den jeweiligen CO2-Fußabdruck der 43 Jugendherbergen im Norden ermitteln. Ziel ist es, in allen Häusern unter 20 Kilogramm CO2 pro Übernachtung zu bleiben. Mit 14,31 Kilogramm liegt die Jugendherberge Friedrichstadt darunter. Die Viabono GmbH – 2001 auf Initiative des Bundesumweltministeriums mit dem Ziel gegründet, den nachhaltigen Tourismus zu fördern – hat als unabhängige Fachorganisation das Ergebnis bestätigt. Derzeit haben 16 Herbergen die Auszeichnung erhalten. Sechs befinden sich in der Prüfung. Die restlichen Domizile sollen bis Ende 2019 abgearbeitet sein. Alle zwei Jahre wäre das Zertifikat zu erneuern. „Die Urkunde ist eine große Belohnung für unsere Anstrengungen und Ansporn, den Wert noch weiter zu senken“, so Adameck.

In Zukunft will die Jugendherberge enger mit der Stadt zusammenarbeiten, wie Adameck mitteilte. Es sollen Angebote für Familien und Einzelgäste erarbeitet werden, die sich an den zahlreichen Wochenendaktionen Friedrichstadts orientieren. „Dazu gehört auch unser neuer, im vergangenen Jahr fertig gestellter Seminarraum, der eine Größe von fast 80 Quadratmetern hat und modern ausgestattet ist. Der Raum ist für Gruppen aller Art oder als Probenraum für Bands hervorragend geeignet, aber auch für Sitzungen der Gremien der Stadt oder Vereine“, ergänzte Adameck. „Vielen Dank für das Angebot und Glückwunsch. Es ist auch für Friedrichstadt eine Auszeichnung. Von den Gästen, die hier einkehren, profitieren Stadt und Region“, erklärte Friedrichstadts Bürgermeisterin Christiane Möller-von Lübcke.