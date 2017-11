Messehalle Husum : Vorfreude auf die vierte Eiszeit

vergrößern 1 von 1 Foto: fu 1 von 1

von Jörg von Berg

erstellt am 16.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Husum | Vorfreude ist die schönste Freude: So hat das Team der Messe Husum & Congress die neue Schneemaschine testweise schon einmal angeworfen. Denn der Countdown läuft: Am Freitag, 24. November, startet die Husumer Eiszeit in ihre vierte Runde. Selbst wenn Väterchen Frost diesen Winter ausbleibt, können Groß und Klein, Einheimische wie Gäste in der Messehalle auch dank Unterstützung einiger Sponsoren wieder Eislauf-Spaß pur erleben. Sechs Wochen lang, bis zum 7. Januar, lädt eine auf 650 Quadratmeter vergrößerte Fläche zum Schlittschuhlaufen ein. Die Piste wird diesmal alle drei Stunden mit einer professionellen Eismaschine präpariert. Darüber hinaus gibt es weitere Attraktionen, die Projektleiterin Claudia Brinz im Vorfeld des Eislaufvergnügens schon einmal vorstellte. Abgesehen, dass sich auf der Fläche, die am kommenden Montag geflutet und dann gefrostet wird, diesmal außer Pirouetten auch Runden in der Fun-Track-Schleife drehen lassen, gibt es wieder die beliebte Eisstockmeisterschaft, mehrere Partys zum Auftakt und Abschluss sowie zu Silvester und eine Hütten-Gaudi kurz vor Weihnachten. Während die Mini-Schneekanone und ein vier Meter hoher Tannenbaum für weihnachtliches Ambiente sorgen, winken beim Adventskalender Preise und zum Verweilen laden Stände ein. Wer in größerer Runde feiern möchte, findet in geheizten Gasträumen Platz für bis zu 100 Personen. Für die Bewirtung sorgt Erik Brack, Caterer der Messe (Preise und Öffnungszeiten unter www.husum-eiszeit.de).

Mit der zweiten Husumer „EinzigARTig – mit Liebe handgemacht“ und kombinierbarem Eiszeit-Besuch gibt es am Sonntag 3. Dezember von 10 bis 17 Uhr ein weiteres Highlight (www.einzigartig-husum.de). 70 Kreative, Selbermacher und Designer werden handgefertigte Produkte ausstellen. Es gibt Mitmach- und Vorführaktionen sowie Workshops, wie von Karin Bormann aus Hattstedt, die ihre Kreationen aus Zucker präsentiert. Nach der erfolgreichen ersten Do-it-yourself-Messe werden erneut 3000 Besucher erwartet, so Evke Möller von Messe Husum.