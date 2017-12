Aus dem Amt : „Vor allem brauchen wir junge Leute“

vergrößern 1 von 3 Foto: dpa 1 von 3





von Ilse Buchwald

erstellt am 28.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Für eine aktive Beteiligung an der Kommunalwahl – sowohl als Wähler als auch als Kandidat, dafür werben Eiderstedts Amtsvorsteher Christian Marwig und Amtsdirektor Herbert Lorenzen. Was ihnen für das kommende Jahr noch wichtig ist, erläutern sie in diesem Interview.

Was hat Sie im vergangenen Jahr am meisten gefreut und geärgert?

Herbert Lorenzen: Da ich mir für 2017 vorgenommen hatte, mich nicht so viel zu ärgern, blicke ich auch recht gelassen auf das Jahr zurück. Es gab viele positive Dinge. Besonders gefreut haben mich drei: Mit dem Rufbus, der seit 10. April im Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt unterwegs ist, ist es mit der Unterstützung des Kreises Nordfriesland und der Förderung aus Mitteln der europäischen Union über die Aktivregion Südliches Nordfriesland gelungen, ein neues Angebot zur Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum in Betrieb zu nehmen. Die Nutzungszahlen stimmen uns alle sehr positiv, haben doch schon mehr als 2.000 Personen das Angebot genutzt.

Als zweites Projekt fällt mir die Gründung des Zweckverbandes südliches Nordfriesland ein. Dieser hat sich erfolgreich um Bundesfördermittel in Höhe von fast 15 Millionen Euro zum Ausbau des schnellen Internets beworben. Geplant ist es in 2018 bis 2019 in allen unterversorgten Gebieten im Verbandsgebiet Glasfaserleitungen bis zum Haus zu verlegen und so eine umfassende Versorgung mit dieser für die Zukunft so wichtigen Infrastruktur zu gewährleisten. Aktuell läuft gerade das Verfahren der Betreiberfindung. Das Ziel, bereits im Sommer 2018 mit den Baumaßnahmen zu beginnen, hat der Zweckverband fest im Blick.

Als dritten Punkt spreche ich das große ehrenamtliche Engagement in der Bevölkerung an. Es gibt so viele Dinge, die von fleißigen Helfer im Stillen und ganz uneigennützig unterstützt werden. Ob es das Engagement in den Vereinen, in der Flüchtlingsbetreuung, in der Feuerwehr oder einfach die nachbarschaftliche Hilfeleistung ist: Alle, die sich in der Regel unentgeltlich und aus reiner Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe für einzelne Personen, größere Projekte oder gesellschaftliche Angelegenheiten mit so viel Hingabe und Herzblut einsetzen, verdienen unsere größte Anerkennung und unseren Respekt.

Christian Marwig: Die Enthüllungen um die „Paradise Papers“ zeigen es von neuem, dass unsere Regierungen gute Bedingungen für wenige schaffen. Viele kleine Kommunen müssen ungeheure Abgabelasten stemmen. Die Schlussfolgerung daraus: Wer reich ist und nicht teilen will, muss keine Gesetze brechen. Die Gesetze sind für ihn gemacht. Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, die nicht für wenige gut sind, sondern für alle. Gefreut hat mich, dass durch die Lokale Tourismus-Organisation St. Peter-Ording und das restliche Eiderstedt touristisch weiter zusammengewachsen sind. Der Blick aller Beteiligten ist nun möglich auf ganz Eiderstedt. In der Tourismus-Zentrale sitzen die Profis, die die Ausbildung dafür haben. Die hier entwickelten Ideen können nur gemeinsam mit Vermietern und Gemeinden umgesetzt werden. Die Gastgeberwerkstatt ist dafür der ideale Ort, um sich auszutauschen.

Welche Projekte stehen 2018 im Amt Eiderstedt ganz oben an?

Herbert Lorenzen: Am 6. Mai 2018 findet die Gemeinde- und Kreiswahl statt. Die Bürger haben die Möglichkeit, sich im Zuge der Kandidatenaufstellungsverfahren direkt und aktiv für eine Mitwirkung in den Gemeindevertretungen und im Kreistag zu bewerben. Mit ihrer Stimmabgabe bei der Wahl können sie auf jeden Fall Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung der Gemeindevertretungen. Eine Chance, die jeder Wahlberechtigte nutzen sollte, bestimmen doch die Gemeindevertretungen über die wichtigen Fragen der gemeindlichen Entwicklung, also über die Dinge, die unmittelbar unsere Wohn- und Lebensqualität in den Dörfern beeinflussen.

Als weiteres darf ich darauf reflektieren, dass auch die im Alltag fortschreitende Digitalisierung neue Anforderungen an die öffentliche Verwaltung und somit auch an das Amt Eiderstedt stellt. Prozesse und Abläufe in der Verwaltung sind zu überdenken und den neuen Anforderungen entsprechend anzupassen. Dabei spielen die Anforderungen an die Datensicherheit, sichere Kommunikationswege und entsprechend sichere technische Lösungen eine große Rolle. Doch darf man nicht vergessen, dass dies auch eine große Herausforderung für die Beschäftigten darstellt. Qualifizierungen sind dabei genauso wichtig, wie die Bereitschaft, sich neuen Anforderungen zustellen und sie anzugehen.

Christian Marwig: 2018 steht die Kommunalwahl an. Eine große Möglichkeit aktiv an der Veränderung und Weiterentwicklung seiner eigenen Gemeinde mitzuwirken. Ich hoffe, es finden sich genug, die dazu bereit sind. Ohne Ehrenamt kann der ländliche Raum nicht gestaltet werden. Damit die Demokratie sich entfalten kann, muss die Politik ein breites Spektrum an Menschen anlocken. Wir brauchen ganz normale Leute, die auch mal langsam denken anstatt schnell, und Leute, die zugeben, etwas nicht zu wissen. Und vor allem brauchen wir junge Leute. Wir müssen Politik cooler aufziehen, so dass alle Lust bekommen, sich einzumischen. Ehrenamt muss in Einklang mit Beruf, Familie und Freizeit stehen. „Uns eint die Verantwortung für die Menschen und die Zukunft unseres Landes“ (Präambel der Jamaika Sondierungsgespräche vom 25. November 2017). Weiterhin sollten wir die Deicherhöhungen nicht aus dem Auge verlieren. Ein gemeinsamer Konsens zwischen Küstenschutz und Naturschutz muss gefunden werden.

Was wünschen Sie sich von der Landes- und der Bundesregierung?

Herbert Lorenzen: Der Bund ist zur Zeit ja quasi „regierungslos“. Die Regierungsbildung verläuft sehr zäh, und es ist noch völlig offen, ob es bald zu einer belastbaren Koalitionsbildung kommt. Dies ist sehr bedauerlich, stehen doch trotz konjunktureller Erfolgsmeldungen große Herausforderungen an. Klimapolitik, der Umgang mit der Asyl- und Flüchtlingsthematik, Digitalisierung und natürlich Investitionen in unsere Verkehrsinfrastrukturen sind nur einige Themen, die große Herausforderungen an den Staat und unsere Gesellschaft stellen. Von der Landesregierung wünsche ich mir, dass die wichtigen Verkehrsprojekte jetzt endlich mit Nachdruck vorangetrieben werden. Der Ausbau der B 5 und die Ortsumgehung B 202 um Tating stehen dabei weiterhin ganz oben auf meiner Wunschliste.

Christian Marwig: Wie von der Wirtschaft gefordert und bei Jamaika verhandelt: Großprojekte müssen schneller realisiert werden. Bürokratie darf nicht zur Abwanderung von Unternehmen führen. Staatliche Bauprojekte müssen logischerweise öffentlich ausgeschrieben werden und die Angebote geprüft werden. Aber ist wirklich das Angebot das wirtschaftlichste, das den günstigsten Preis ausweist? Sonst wünsche ich mir von der Landes- und Bundesregierung, dass sie sich für das Gemeinwohl einsetzt. Gemeinwohl ist Frieden und Sicherheit, eine funktionierende Rechtsordnung mit unbestechlichen Beamten und Richtern, Versorgung der Gesundheit und Altersvorsorge, Wohlstand, Zugang zu Bildung und Kultur, intakte Verkehrswege, öffentliche Gebäude und Versorgungsnetze.

Und was haben Sie sich persönlich für 2018 vorgenommen?

Herbert Lorenzen: Ganz spontan: Ich würde in 2018 gern ein Konzert eines Syphonieorchesters in der Elbphilharmonie in Hamburg besuchen.

Christian Marwig: Öfters darüber nachzudenken, was ich wirklich will. Man muss sich auch mal was trauen. Man kann nicht alles richtig machen, aber alles wollen und nur halb machen, bringt nichts und niemanden weiter. Und den Satz von Albert Einstein mehr beachten: „Die Welt wird nicht zerstört von den Menschen die Schlimmes anrichten, sondern von denen, die dabei zusehen und nichts tun.“