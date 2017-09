Ausbildung : Von Wasserbauer bis Krankenpfleger

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Staunen erlaubt, anfassen auch und Dialog statt Monolog: Die elfte Azubi-Börse in der Gemeinschaftsschule Mildstedt war nach Aussage vieler Teilnehmer „auch die beste“. Rund 180 Schüler nahmen in diesem Jahr teil, bei denen die frische und unkomplizierte Art, mit der diese Azubi-Börse ablief, besonders gut an. Sie bezeichneten es immer wieder alshilfreich, wenn Auszubildende aus den beteiligten Firmen selbst über ihre Arbeit und die Erfahrungen berichteten, erklärten viele von ihnen.

Und das Angebot war vielfältig: So bot der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) etwa mit Stefan Siegfriedt (Bereich Wasserbauer) und Rüdiger Schulz (Bereich Landmaschinenmechatroniker, Land- und Baumaschinen) gleich zwei Fachleute auf, die zum Erstaunen der Schüler berichteten, dass neben Wasserbauern und Landmaschinenmechatronikern auch die Stelle eines Tierpflegers angeboten wird. LKN-Auszubildender Hendrik Hansen, Mechatroniker im 1. Ausbildungsjahr, stand Rede und Antwort. Anschaulich dargestellt wurden Deich und Vorland – mitgebrachte Motoren konnten begutachtet werden.

Bei der Firma Emmel-Gebäudetechnik konnten die Schüler schwere und leichtere Maschinen selbst in die Hand nehmen, Kupferrohre biegen, zuschneiden und aneinanderlöten. Alles unter Aufsicht von Mitarbeiter Christian Andresen. Begeistert und beherzt nahm die 13-jährige Marieke Neubert Maschinen und Gerätschaften in die Hand, schnitt Kupferrohrstücke und bog sie passgenau zurecht. Mit „heißer Flamme“ setzte sie dann neue Stücke an bereits bestehende Kupferrohrleitungen an. Ihr Eindruck von der Firmenpräsentation und den Ausführungen von Christian Andresen: „Echt klasse. Und das ist ja nicht nur was für Jungen, sondern auch für Mädchen.“

Ein weites Feld ist der Arbeitsbereich des Anlagenmechanikers im Bereich Sanitär, Heizung und Klima, wie Christian Andresen berichtete: „Neubauinstallationen, Optimierung von Heizungsanlagen, Badsanierung und Reparaturarbeiten fallen in unseren vielseitigen Arbeitsbereich.“ Mit dreieinhalb Jahren fällt die Ausbildung etwas länger aus als in anderen Berufen. Auch Nico Andresen (13) probierte sämtliche Geräte durch; staunte am Ende auch über das Gas-Schnüffelgerät.

Ein paar Zimmer weiter blinkte es in allen erdenklichen Farben: Die Tönninger Firma Elektrobau Nissen liefert unter anderem Blinkleuchten, die zur Absicherung von Unfallstellen dienen und große LED-Tafeln für Autobahnbaustellen. „Auf diesen großen Tafeln können wir Schriftzüge und Bilder darstellen“, berichtete Holger Peters, der mit Karina Busch zu dieser Azubi-Börse gekommen ist. „Wir sind weltweit tätig“, erläuterte der Fachmann, „und wir machen in unserer Firma fast alles selber – wir haben eine eigene Entwicklungsabteilung und stellen vom Produktgehäuse bis zu dessen Innenleben alles selbst her.“ Ausgebildet wird in Tönning im Bereich Elektroniker für Geräte und Systeme und Industriekaufleute.

Insgesamt 16 Firmen und Institutionen haben sich an dieser 11. Azubi-Börse beteiligt. Mit dabei war auch Stefan Lukas, der über die Laufbahn im Landespolizeidienst berichtete. Traditionell sind Sparkasse, Bank und Versicherungen vertreten – und Erfahrungen bringt aus Vorveranstaltungen in Mildstedt das Klinikum Nordfriesland ein, das über die Berufe Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Physiotherapeut informierte. Das Finanzamt Nordfriesland gab umfassende Einblicke in den Beruf Finanzwirt, die Handwerkskammer zu Flensburg informierte über Aus- und Weiterbildung im Handwerk.

Organisiert wurde die Mildstedter Azubi-Börse unter anderem von Firmenchef Andreas Emmel und von Fachlehrer Christian Thomsen, der seine Schüler im Unterricht bereits intensiv vorbereitet hatte. Die zwölfte Mildstedter Azubi-Börse soll am 4. September 2018 stattfinden.