Gemeindehaus St. Marien Husum : Von und für Senioren

Die Altenbegegnungsstätte des Diakonischen Werkes Husum hat ein neues Team: Lisa Rüsch und Maike Hein.

von hn

15. Juli 2019, 17:57 Uhr

Husum | „Ich freue mich darauf tragfähige Netzwerke zu errichten und die kommunikativen Prozesse und Strukturen zu entwickeln, die sich mit vielen unterschiedlichen Personen und Akteuren ergeben“, sagt Lisa Rüsch, die seit Kurzem als Krankheitsvertretung für die Leiterin der Altenbegegnungsstätte, Angela Bernhard, einspringt. Die gebürtige Husumerin koordiniert und gestaltet die Angebote „von und für“ Senioren.

Unterstützten wird sie Maike Hein. Aktuell ist Hein für die Verwaltung zuständig, kümmert sich aber darüber hinaus intensiv als „Servicestelle für Senioren“ um die Belange der Teilnehmenden im Rahmen des Programms. „Ich freue mich, Ansprechpartnerin sein zu können, höre gern zu und stehe mit Rat, Tat und Begleitung zur Verfügung“, erklärt sie und weist auf die Sprechstunden im Gemeindehaus St. Marien (Norderstraße 2), das im Husumer Volksmund noch immer als „Altenbegegnungsstätte“ bezeichnet wird.

Seit Anfang Mai ist die Einrichtung in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes Husum und dort im Bereich „Bildung und Begegnung für alle Generationen“ angesiedelt. Zuvor war die Kirchengemeinde Husum der Träger.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass im Programm des Gemeindehauses Neues mit Altbewährtem so kombiniert und zusammengefügt wird, dass sich hier alle Besucherinnen und Besucher wiederfinden. Seniorenarbeit findet nicht nur im Gemeindehaus von Sankt Marien statt, sondern auch in den anderen Gemeindehäusern der Kirchengemeinde Husum und im Mehrgenerationenhaus“, erläutert Bereichsleiterin Heike Bayer. Und weiter: „Diese Gemeindehäuser und das Mehrgenerationenhaus gehören zusammen zu einem großen Ganzen.“ Es gehe nicht mehr um ein Programm, das in einem bestimmten Gebäude stattfinde, sondern um eine enge Verzahnung der Stätten in einem neuen Kontext: Eine Idee beziehungsweise ein verbindender Geist, der trotz unterschiedlicher Orte Zusammengehörigkeit manifestiert.

Diese Idee wird durch den neu konstituierten Mehrgenerationen-Beirat unterstützt. Der Beirat setzt sich aus Mitgliedern der Kirchengemeinde, des Diakonischen Werkes, des Seniorenbeirats der Stadt und Ehrenamtlichen der Einrichtungen zusammen. Den Vorsitz hat Pastor Friedemann Magaard übernommen. Der Mehrgenerationen-Beirat begleitet den Geschäftsbereich 1 „Bildung & Begegnung für alle Generationen“ und legt in den ersten zwei Jahren den Fokus auf die Gestaltung der Seniorenarbeit in Husum.

„Wir haben eine hohe Kooperationsbereitschaft von allen Akteuren erfahren“, sagt Bayer. Sie dankt den vielen ehrenamtlich wirkenden Menschen: „Die Arbeit wird durch sie getragen – nicht nur als Teilnehmende, sondern auch als aktive Mitgestaltende. Sie haben über einen langen Zeitraum das Angebot teilweise über eigene Netzwerke autark aufrechterhalten.“ Darüber hinaus gilt ihr Dank der Kirchengemeinde Husum als Kooperationspartner sowie der Stadt Husum für die Förderung.