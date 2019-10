Hattstedt : Von Umzugs- und Umbauplänen

Der 755.000 Euro-Kita-Neubau der Brückengruppe wird in der nächsten Woche bezogen.

01. Oktober 2019, 14:22 Uhr

Hattstedt | In wenigen Tagen ist es soweit. Insgesamt 37 Kinder beider Elementargruppen der Kindertagesstätte Brückengruppe in Hattstedt dürfen aus den bisherigen Räumen in der Jens-Iwersen-Schule in den wenige Meter entfernten Neubau umziehen. Noch allerdings sind die Handwerker dabei, Restarbeiten in und an dem 240 Quadratmeter großen Haus mit einem Investitionsvolumen von rund 755.000 Euro auszuführen.

Im Zeit- und Kostenplan

„Wir sind im Zeit- und Kostenplan, und dafür gebühren dem Architekten und Mitarbeitern der Handwerksbetriebe Dank“, erklärte Werner Meyer, Vorsitzender des Kindergartenausschusses, in jüngster Sitzung. Lediglich die Ausstattungskosten, die mit 25.000 Euro im Haushalt der Gemeinde eingestellt waren, würden mit etwa 1500 Euro mehr zu Buche schlagen. Die Ausschreibung für zwei Reinigungskräfte laufe noch bis Anfang Oktober. Drei Bewerbungen seien schon da.

Einweihung Anfang November

„Wir planen den Umzug am 7. Oktober durchzuführen. Dadurch, dass Ferien sind, stören wir den Schulbetrieb nicht. Einweihung wird dann Anfang November gefeiert“, informierte Kita-Leiterin Jutta Gautsch im Rahmen ihres Berichtes. Derzeit werden in der Einrichtung 18 Krippen-, 37 Elementar- und 30 Hortkinder betreut. In den nächsten Wochen wird das Team durch zwei Praktikanten unterstützt werden.

Ich finde, wir sollten erst Mal abwarten. Kay Siemen, Schulverbandsvorsteher

Weiter ging es um notwendig gewordene, bauliche Veränderungen. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder des Kindergartenbeirates empfohlen, die beiden Schlafräume für die Krippenkinder – sie befinden sich an der Nord-Ost-Seite im Ostflügel der Schule – auf die Südseite des Traktes zu verlegen. Dafür soll im Tausch die zwischen den beiden Gruppenräumen an der Südseite befindliche Küche verlegt werden. Die Wand am neuen Standort könne ohne viel Aufwand beseitigt werden, so dass der neue Küchenbereich insgesamt größer werde. Die Gruppenräume werden praktisch als einziger Durchgang zur Küche genutzt.

Mit dem Essen durch die Gruppenräume

Auch die jeden Mittag frisch gelieferten Mahlzeiten müssen derzeit von der an der Nordseite des Gebäudes befindlichen Rampe durch den Flur und eben einen der Räume in die Küche gebracht werden. Das störe die pädagogische Arbeit. Der bisherige Küchenraum (an der Südseite) soll dann der neue Schlafraum für die Kleinen unter drei Jahren werden.

Hygienische Bedenken

Die Umsetzung dieser Pläne waren zunächst auf Eis gelegt worden. Nun aber müsse etwas passieren, informierte der Vorsitzender Werner Meyer, denn das Veterinäramt beim Kreis Nordfriesland habe die Situation aus hygienischen Gründen bemängelt. Kritisiert worden sei, dass das Essen durch Gruppenräume geschoben wird, berichtete Meyer. Auch dürfe es nicht sein, dass die Kinder stets durch die Küche gehen müssen. Zudem fehlt ein Handwaschbecken, der Bodenbelag ist rutschig.

Lösung erarbeiten

Da müsse viel Geld für eine Küche ausgegeben werden, die derzeit lediglich für 18 Krippenkinder da sei, gab der Schulverbandsvorsteher Kay Siemen zu bedenken. „Ich finde, wir sollten erst Mal abwarten.“ Im Oktober müsse aber, darauf wies Werner Meyer vorsorglich hin, eine Entscheidung fallen. Das verlange die Behörde – zumindest den Nachweis, dass eine Lösung aktuell geprüft werde.

Die Gremiumsmitglieder verständigten sich darauf, Kostenvoranschläge einzuholen, um danach endgültig zu entscheiden.