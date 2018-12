Blick auf das neue Jahr : Von Toleranz bis Gesundheit

Was sich die Eiderstedter für 2019 wünschen.

von Udo Rahn

30. Dezember 2018, 17:44 Uhr

Die Wünsche sind so vielfältig wie die Region selbst: Unsere Zeitung hat mit fünf Eiderstedtern gesprochen, die erklären, was sie sich von 2019 erhoffen – und warum.

„Naturnutzung und Naturschutz müssen kein Widerspruch sein. Deshalb wünsche ich mir für 2019, den Naturschutz wieder auf gesunde Füße zu stellen“, sagt der 80-jährige Volquart Hamkens aus Reimersbude bei Witzwort. Der gebürtige Tatinger und gelernte Kaufmann ist Vorsitzender des Vereins Grüne Insel Eiderstedt, in dem regionale Verbände, wie der Bauernverband, Deich- und Hauptsielverband, die Kreisjägerschaft Eiderstedt, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Naturschutzverein Eiderstedt und Kreisanglerverband Mitglieder sind. Nach dem Motto „gemeinsam sind wir stark“, sei schon einiges auf die Beine gestellt worden, wie das erfolgreiche Fischotter-Projekt oder Aktionen „Blühendes Eiderstedt“.

Für die Gardingerin Annita Gehring (67) ist eines klar. „Frieden auf Erden wird ein Wunschtraum bleiben. Also wünsche ich mir und meiner Familie Gesundheit und Glück für das kommende Jahr. Sehr viel Spaß habe ich an meinen beiden Enkelkindern“, sagt die gelernte kaufmännische Angestellte, die 20 Jahre lang im Marien-Stift als Sekretärin tätig war. Seit 1999 – nach Eintritt ihrer Frührente – betreibt sie in der Fischerstraße selbstständig eine „Strick- und Näh-Stube“, denn Handarbeiten war schon immer ihr Hobby und die Nachfrage ist groß.

Franjo Fuß (60) aus Katharinenheerd ist Vermessungsingenieur im Ruhestand. Seit einem Jahr beschäftigt er sich intensiv – wie er es nennt – mit Geschenken des Meeres, also Strandgut. Daraus kreiert er Dekorationen, Lampen, Skulpturen und mehr und ist oft auf Kunsthandwerkermärkten anzutreffen. Seine Wünsche für 2019 definiert er so: „Ich wünsche und hoffe, dass mein Vetter den Kampf gegen den Krebs gewinnt, meine Tochter beruflich weiterkommt, meine Frau aus einer anstehenden Operation schnell wieder auf die Beine kommt und ansonsten Gesundheit auch für mich.“

Sonja Sahlmann (50) aus Witzwort ist rundum zufrieden. „Ich wünsche mir für 2019 mehr kleinere, gemütliche Veranstaltungen auf Eiderstedt, wie Kunsthandwerkermärkte, Lesungen oder Konzerte“, sagt sie, wenn sie an den Jahreswechsel denkt. Die kreative Frau ist übrigens auf vielen Märkten des Kunsthandwerks zu finden, denn sie entwickelt aus Stoffen und Treibsel ganz verschiedene Dinge, die man sehr gut verschenken kann.

„Ich wünsche mir im kommenden Jahr mehr Toleranz für andere Menschen und etwas mehr Geduld, mit anderen umzugehen, aber auch mit mir selbst“, sagt der Eiderstedter Liedermacher Rainer Martens. Mit einer positiven Grundhaltung dürfte das, so Martens, auch gelingen.