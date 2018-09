St. Peter-Ording : Von Störtebecker bis Torfstecher

Junge Darsteller begeistern mit dem Musical „Der singende Anker“ in der Aula des Jugenderholungsdorfes.

von Ilse Buchwald

25. September 2018, 17:11 Uhr

War es nun Wahrheit oder Wirklichkeit oder doch nur Seemannsgarn, was da Henrik Kloth in dem von ihm verfassten Musical „Der singende Anker“ auf die Bühne gebracht hatte? Auf jeden Fall ernteten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Aula des evangelischen Jugenderholungsdorfes jede Menge Beifall für das fünfte musikalische Theaterstück, was dort aufgeführt wurde – und dabei war es das Vierte von Kloth erdachte und instrumentierte.

Der 27-Jährige, der in St. Peter-Ording geboren und aufgewachsen ist, ist gelernter Erzieher und arbeitet für die evangelische Urlauberseelsorge im Team um Andrea Streubier. Insgesamt 16 junge Darsteller und drei Mitwirkende in der Technik beeindruckten und begeisterten ihr Publikum im vollen Saal mit Szenen und Musik rund um St. Peter-Ording und die Nordsee, mit Gestalten aus der Historie und auch der Gegenwart (mochte man meinen, wenn man ein wenig „achtersinnig“ zuhörte).

Aus dem Lied „Griechischer Wein“ wurde „Friesischer Grog“ – der „Pharisäer“ ließ schon mal vorweg beim allerersten Lied grüßen. „Nimm mich mit Kapitän auf die Reise“ gehörte ebenso zum Liedrepertoire wie das Dankeslied manch eines Männergesangsvereins oder Shantychores „Wo man Korn trinkt und ein Lied singt“, wie auch der schottische Song „Loch Lomond“.

Und am Schluss durfte ein echter Rap nicht fehlen. Beifall jedenfalls gab es jedesmal. Aber nicht nur dafür, auch für die exzellent gespielten und technisch farbig ausgeleuchteten Szenen auf der Bühne, wenn der Pastor im Rotlichtmilieu nicht nur gegen den Alkohol auftritt oder der Gendarm des dänischen Königs auf der Suche nach den Strandräubern ist beziehungsweise man einfach nur in der gut ausgestatteten Wirtsstube sitzt und sich, „arm und der rauen Wirklichkeit an der Küste ausgeliefert“, mit Schnaps von innen wärmt und am Würfel- und Kartenspiel erfreut. Strandraub wurde geplant, Torf gestochen und für den Umgang miteinander galt „Eet, wat goor is – drink, wat kloor is – segg, wat wohr is“. So kann man es heute noch im Olsdorfer Krug lesen. Seeräuber Klaus Störtebeker und die auf ihren Verlobten wartende und auf „Maleens Knoll“ spinnende Jungfrau fehlten auch nicht, ebenso nicht „Jan un Gret“.

Drehbuchautor Henrik Kloth hatte viel recherchiert, aber auch Seemannsgarn gesponnen, und – so möchte man meinen – dabei eine Hommage an seine Heimat getextet und instrumentiert und mit seinem Team schauspielerisch gekonnt gestaltet.

Chapeau den jungen Schauspielern, aber auch der Urlauberseelsorge und dem Verein Andere Zeiten, die dieses mit möglich gemacht haben.