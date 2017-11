Kabarett beim Landfrauentag : Von Politik und anderen Blähungen

vergrößern 1 von 1 Foto: hHR 1 von 1

FKK stand an diesem Abend in der Koogshalle der Reußenköge nicht für Freikörperkultur, sondern für den Auftritt des Frauenkabaretts Kronshagen (FKK) – sieben züchtig gekleidete Damen und ein Mann am Klavier. Nackte Tatsachen servierten die Kabarettistinnen in ihrem Programm „Achtung Wortwechsel“ hingegen tabulos in Form von Sketchen und Liedern. Der Kreislandfrauenverband Nordfriesland mit seinen rund 6000 Mitgliedern in 26 Ortsvereinen hatte zum Landfrauentag geladen und rund 250 Frauen waren der Einladung in die bis auf den letzten Platz gefüllte Halle gefolgt. Sie alle erlebten einen zweistündigen Abend mit einem begeisternden Auftritt des FKK.

Nach der Begrüßung durch die Kreisvorsitzende Magret Albrecht und einigen Grußworten ging es gleich in die Vollen. Ob Politik, Wirtschaft, Umwelt oder allgemein gesellschaftliche Themen – nichts klammerten die Akteurinnen aus. In seiner Ankündigung hatte das Ensemble versprochen, „den Finger in die Wunde zu legen“. Und das geschah auch. Gleich zu Beginn diskutierten die „Vertreter“ der am Diesel-Skandal beteiligten Autohersteller am runden Tisch, wie sie ihre Mauscheleien noch besser verschleiern könnten. „Unser Diesel saust und braust“, besangen die Damen ihre Einigkeit.

Überhaupt, mit Songs bekannter Interpreten unterlegte das Ensemble so manch aktuelles Thema. So auch den zunehmenden Plastikmüll im Meer: Da werde dem Menschen am Ende der Nahrungskette doch wieder etwas zurückgegeben. In einem Sketch wurde der „freundliche Begleiter Alkohol“ in der Gegenüberstellung zweier unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen aufs Korn genommen: Punks tranken Bier und Schnaps, feine Damen hingegen Prosecco. Am Ende waren alle betrunken und lallten – mit dem „vornehmen“ Unterschied war es vorbei. Auch der zunehmende Medikamenten-Missbrauch bekam sein Fett weg. Dabei wurde gezeigt, wie man dem zufällig anwesenden Nachbarn in einer Apotheke mit entsprechenden Gesten den Bedarf verheimlichen kann. Besonders bei der Darstellung der Mittel gegen Blähungen oder Erektionsstörungen hatte das FKK die Lacher auf seiner Seite.

Internet im Alter sei besonders wichtig, weil die sozialen Medien nichts vergäßen, räumte das Ensemble mit den Vorurteilen gegen eben diese oft kritisierten Medien auf.

Dann kamen die Politiker dran. Ob Trump oder Erdogan, kaum einer wurde ausgelassen, natürlich auch nicht „Angie“ Merkel. Dazu sangen die FKK-Damen: „Mit acht Prozent minus ist sie schon wieder Kanzlerin und gewinnt mit viel Blabla.“

Auch Möchtegern-Außenminister Özdemir oder der „politische „Thermomix“ Kubicki wurden auf die Schippe genommen. So waren die Besucherinnen in der Koogshalle am Ende des Auftritts von Astrid Brunke, Elisabeth Ratzow, Karin Schümann, Ilona Löhr, Marina Preising-Wittke, Inge Schroner, Marion Clausen und Pianist Volkmar Helbig mehr als begeistert.