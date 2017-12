Schulverband Viöl : Von Nachfolgeregelung bis Schulbeförderung

vergrößern 1 von 1 Foto: Franziska Kraufmann/DPA 1 von 1

Udo Lohr ging davon aus, dass diese Schulverbandsversammlung seine letzte als Verbandsvorsteher sein würde, weil er nach 36 Jahren bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren wird. Doch davon wollte Gerd Carstensen nichts wissen: „Du wirst es dir doch wohl nicht nehmen lassen, uns noch die Bilanz für dieses Jahr zu präsentieren?“, sagte der Leitende Verwaltungsbeamte (LVB) und stellte für Anfang 2018 eine weitere Sitzung des Gremiums in Aussicht. Da Jörg Retzlaff aus beruflichen Gründen nicht wie erhofft als Nachfolger in Frage kommt, wurde Jan Thormählen zum designierten Nachfolger erklärt. Der Haselunder hat seine Bereitschaft signalisiert, im nächsten Jahr für diesen Posten, den Lohr immerhin 18 Jahre innehatte, zu kandidieren.

Thematisch ging es in der aktuellen Sitzung vor allem um die Investitionen in den Schulen und den damit verbundenen finanziellen Belangen. Wie der Schulverbandsvorsteher berichtete, konnte die vom Land geförderte Sanierung der Schultoiletten zumindest in Viöl abgeschlossen werden. Die WC-Anlagen in Haselund und Ohrstedt werden im Frühjahr 2018 saniert. Weiter berichtete er, dass der zwölf Jahre alte Kommunalschlepper nach der erst im Oktober erfolgten und gut 5000 Euro teuren Reparatur erneut defekt ist und repariert werden muss. Ein neuer Schlepper würde rund 40.000 Euro kosten und sei derzeit nicht finanzierbar.

Für das Haushaltsjahr 2018 stellte Lohr einige relevante Zahlen vor, die sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändern werden: die Schulverbandsumlage beträgt wieder 1,49 Millionen Euro, die Schulkostenbeiträge belaufen sich auf 210.000 Euro und die Schülerbeförderung schlägt mit 385.000 Euro zu Buche. Letztere wird nun vom Kreis Nordfriesland europaweit neu ausgeschrieben. Da müsse man abwarten, so Udo Lohr, wie sich das Thema in Zukunft darstellen wird. Die Personalkosten erhöhen sich von 719.900 auf 763.500 Euro, die Unterhaltungskosten von 70.000 auf 75.000 Euro. Für das Projekt „Schulen an Netz“ stehen erneut 30.000 Euro zur Verfügung. Allerdings, so der allgemeine Tenor, sei dieser Begriff veraltet und solle künftig mit „EDV-Aufwendungen“ übertitelt werden.

Einig war sich das Gremium auch darin, dass bei der Beschaffung von iPads künftig verstärkt darauf geachtet werden soll, dass die Geräte gerecht auf beide Schulstandorte verteilt werden. Während es in Viöl bereits 140 iPads gibt, die durch Spenden finanziert wurden, verfügt Ohrstedt bisher nur über einen iPad-Wagen mit 16 Geräten. Dass einige Geldgeber ausdrücklich nur für die Viöler Schule spenden wollen, stieß auf Kritik: „Wir sind eine Schule und sollten auch so wahrgenommen werden. Gleiche Bedingungen für alle“, so die Forderung, die auch die Überlegung beinhaltet, bei künftigen Beschaffungen über eine finanzielle Beteiligung des Schulträgers nachzudenken.

Die Ferienbetreuung wurde sowohl im Sommer als auch in den Herbstferien gut angenommen und soll deshalb in 2018/19 und 2019/20 wieder an beiden Schulstandorten stattfinden. „Wir rechnen mit einer Steigerung der Anmeldezahlen, wenn die Eltern von einem verbindlichen Angebot ausgehen können“, so Jörg Retzlaff, der schon jetzt für die Osterferien sechs Anmeldungen vorliegen hat und für die Sommer- und Herbstferien jeweils zehn. „Da werden noch mehr folgen“, ist er sich sicher.

Wie Gerd Carstensen bekannt gab, wird die Stelle des Hausmeisters am Standort Ohrstedt im Frühjahr neu ausgeschrieben, da der bisherige Stelleninhaber zum 1. Juli in den Ruhestand geht.

Zum Schluss gab es aufgrund der sinkenden Schülerzahlen noch eine Satzungsänderung zu beschließen. So soll die Schulverbandsversammlung nach der Kommunalwahl von 21 auf 19 Mitglieder verringert werden. Zwar reduziert sich dadurch auch der Schulverbandsausschuss von sieben auf fünf Mitglieder, allerdings bekommen diese künftig je einen Stellvertreter an ihre Seite, so dass der Ausschuss stets beschlussfähig tagen kann.