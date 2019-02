Schreibtische in Nordfriesland : Von Katastrophen bis zu Ehrungen

Amtswehrführer Rolf Schadwald sieht sich an seinem Schreibtisch als Dienstleister für 14 Feuerwehren.

von

01. Februar 2019, 15:21 Uhr

Viöl Wenn Schreibtische erzählen könnten: Sie schultern Akten, balancieren Familienfotos oder ertragen Schläge, wenn ihre Besitzer sich ärgern. In unserer Serie beschreiben Nordfriesen ihr Verhältnis zu dem Möbel.

Rolf Schadwalds Schreibtisch hat schon manche Katastrophe miterlebt, aber auch viele schöne Momente, denn neben den Infos über die oft schwierigen Einsätze, zu denen die 14 Freiwilligen Feuerwehren im Amt Viöl gerufen werden, landen beim Amtswehrführer auch Ehrungen für verdiente Einsatzkräfte. „Eine seltene Auszeichnung ist die Floriansmedaille, die ich für Menschen beantragen kann, die zwar nicht selbst der Feuerwehr angehören, sich aber stark für ihre Belange einsetzen“, sagt Schadwald und zeigt, was er den ehrenamtlichen Rettern bei der einen oder anderen Gelegenheit sonst noch so ans Revers heften darf: etwa das vom Schleswig-Holsteinischen oder Deutschen Feuerwehrverband verliehene Ehrenkreuz in Bronze, Silber oder Gold.

Nicht auf dem Schreibtisch liegend, dafür aber immer „am Mann“ ist der kleine Funkmeldeempfänger, der häufig piepst: Egal, ob irgendwo ein Papierkorb brennt oder ob es bei einem schweren Verkehrsunfall um Menschenleben geht – jeder Alarm landet auch bei ihm. Dann entscheidet er je nach Einsatzlage, ob sein Erscheinen vor Ort nötig ist: „Ich sehe mich als fachkundiger Beobachter, der bei Bedarf Hilfe anbieten kann, als Ansprechpartner für die Presse und als Dienstleister für die Wehren bei allen Fragen zu Ausrüstung, Ausbildung und administrativen Belangen.“

Zurück am Schreibtisch beschäftigt er sich gerne mit Feuerwehr- und Ortschroniken, die ihm bei Bedarf historischen Stoff und mit Glück sogar gute O-Töne für Ansprachen und Reden liefern. Er blättert in Feuerwehrzeitschriften und im Taschenbuch für Einsatzleiter, checkt auf dem Computer die Internetseiten der Feuerwehren, studiert Berichte und informiert sich über aktuelle Entwicklungen im Feuerwehrwesen.

Ein gerahmtes Foto mit Männern in ganz anderer Uniform erzählt von früheren Zeiten: „Bis zu meiner Pensionierung 2015 war ich als Fluglotse tätig“, erzählt Schadwald, der 1993 in die Feuerwehr eingetreten ist, als er in Viöl sesshaft wurde. Seit dem 7. Juni 2012 ist er als Amtswehrführer für rund 730 Feuerwehrleute im Amt Viöl zuständig ist.