Eiderstedt : Von Hofgestaltung bis Fahrradständer

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

Anlässlich der Zusammenkunft des Hauptausschusses des Schulverbandes Eiderstedt berichtete Amtsmitarbeiter Stefan Cornils aus dem Fachbereich II – Bauen und Entwicklung Hochbau – unter anderem dies: Bei den Baumaßnahmen am Gymnasium St. Peter-Ording sind bis jetzt 1,071 Millionen Euro ausgegeben worden. Der Teppich und die Fenster in der Aula sind neu, der PC-Raum ist fertig und die Schulhof-Gestaltung läuft. Fußball-, Basketballfeld und Pyramide werden noch eingerichtet. Auf Nachfrage von Ausschussmitglied Christian Marwig sagte Stefan Cornils: „Der Fahrradständer am Gymnasium ist fertig und kostengünstiger geworden; statt der veranschlagten 60.000 Euro hat das Gewerk nur 52.000 Euro gekostet. An den anderen Schulen haben wir ein bisschen Farbe reingebracht.“

Zur Umgestaltung des Graureiherplatzes in Garding, auf dem alle Schulbuslinien zentral zusammentreffen, sagte Schulverbands-Vorsteher Rainer Balsmeier: „Wir hatten einiges an Beschwerden erhalten, die sich in einer Spirale hochgeschaukelt haben. Wir haben das ernst genommen und kurzfristig reagiert. Einige Beschwerden sind berechtigt. Schaffen wollen wir eine Spur, auf der sich die Schüler gefahrlos aufhalten können. Aber auch ohne diese haben sich die Schüler schon diszipliniert verhalten. Wir haben uns gesagt, wir müssen etwas tun und haben etwas getan: Die Fahrradständer sind im Zulauf, der Unterstand ist in Arbeit.“ Vom Grundsatz her habe der Schulverband das ihm Mögliche getan, so Balsmeier weiter. Es seien Kosten von knapp 26.700 Euro angefallen. „Ich würde annehmen, dass Fahrradständer und Unterstand darin nicht enthalten sind und würde vorschlagen, wir machen eine außerplanmäßige Ausgabe von 35.000 Euro.“ Gardings Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt signalisierte: „Der Bauhof wird die notwendigen Arbeiten ausführen. Die Stadt Garding ist ohnehin mit 25 Prozent der Kosten dabei.“

Nach Beratung ließ Vorsitzender Peter Theodor Hansen abstimmen: Das Gremium votierte einstimmig für einen Nachtrag bis zur Höhe von 40.000 Euro. Schulverbands-Vorsteher Rainer Balsmeier: „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Dankeschön kam, wenn wir etwas umgesetzt hatten. Diesmal kam eins – sogar schriftlich.“ Amtsvertreterin Marion Bernhardi vom Fachbereich I – Bürgerdienste und Ordnung, Schule, Kita, Jugend, Kultur und Soziales – bestätigte dies ausdrücklich.

Dann empfahl der Hauptausschuss des Schulverbandes Eiderstedt der Schulverbandsversammlung „im Bereich Schulkosten 2016 die Genehmigung der außerplanmäßigen Aufwendungen 2016 und der außerplanmäßigen Auszahlungen für 2017“.

Christian Rach, Fachbereichsleiter Fachbereich III Finanzen, stellte hernach sehr ausführlich die Haushaltssatzung des Schulverbandes Eiderstedt für das Haushaltsjahr 2018 vor. Im Ergebnisplan sind Erträge und Aufwendungen von jeweils 3,2 Millionen Euro vorgesehen. Im Finanzplan sind Einzahlungen von 2,88 Millionen Euro und Auszahlungen von 2,7 Millionen Euro vorgesehen. Die Verbandsumlage von 1,95 Millionen Euro wird wie folgt aufgeteilt: St. Peter-Ording 781.748 Euro, Stadt Garding 513.202 Euro, Tating 233.267 Euro, Kirchspiel Garding 83.634 Euro, Tetenbüll 82.975 Euro, Poppenbüll 65.470 Euro, Welt 53.122 Euro, Osterhever 38.162 Euro, Vollerwiek 32.598 Euro, Westerhever 32.566 Euro, Katharinenheerd 26.483 Euro, Tümlauer Koog 13.493 Euro, Grothusenkoog 1979 Euro.

Der Schulverband Eiderstedt umfasst 13 der 16 Gemeinden des Amtes Eiderstedt und betreut die Nordseeschule in St. Peter-Ording sowie die Grundschulen in St. Peter-Ording und Garding mit Außenstelle Tetenbüll.