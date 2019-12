Bredstedt : Von Hilfesuchenden und Ehrenamtlern

Das Amt Mittleres Nordfriesland legt beeindruckende Zahlen für das ablaufende Jahr vor.

Avatar_shz von Udo Rahn

30. Dezember 2019, 15:53 Uhr

Bredstedt | Auch Statistiken können zuweilen interessant sein. So hatte Jessica Mühlenbeck, Leiterin des Teams Integration beim Amt Mittleres Nordfriesland, für die Mitglieder des Amtsausschusses in jüngster Sitzung einige Zahlen parat.

59 Geflüchtete in Bredstedt

Derzeit werden 59 Geflüchtete betreut. 2018 waren es 80. Im Amtsbereich sind insgesamt 957 Personen aus 72 Nationalitäten gemeldet. 550 Asylverfahren laufen noch. In Bredstedt leben 80 Prozent der Geflüchteten. 49 Liegenschaften sind angemietet, wobei davon derzeit 20 frei wären. Weitere Objekte sollen gekündigt werden.

Netzwerkarbeit

Regelmäßig finden Netzwerktreffen mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie freiwilligen Deutsch-Lehrern statt, teilte Jessica Mühlenbeck mit. Mittlerweile gibt es aber auch Geflüchtete, die sehr gut Deutsch sprechen können und die sich um Neuankömmlinge kümmern. Es wird am Runden Tisch des Diakonischen Werkes teilgenommen, mit der Wasserwacht Bredstedt bei Schwimmkursen oder den Damen aus dem Landfrauenverein Bredstedt-Reußenköge, die monatlich ein Frauen-Café anbieten, zusammengearbeitet.

Spendenkammer

Auch die Fahrradwerkstatt wird nach wie vor gut angenommen. Die Spendenkammer des Amtes hat nach wie vor regen Zulauf. Es konnten erhebliche Einnahmen erzielt werden, die zu 100 Prozent für soziale Projekte ausgeschüttet wurden. Unterstützt wurde beispielsweise das Wilhelminen-Hospiz in diesem Jahr mit 5.500 Euro sowie die Tafel in Bredstedt 2.500 Euro und der ambulante Hospiz-Dienst mit 2500 Euro.

Viele Ehrenamtliche

Auch der stellvertretende Amtswehrführer Hans-Peter Schmidt gab einige Zahlen preis. 166 Kinder und Jugendliche sind in den Jugendfeuerwehren des Amtsbereiches aktiv, davon ein Viertel weiblich. 884 aktive Blaujacken, davon zehn Prozent weibliche, machen Dienst in den Freiwilligen Feuerwehren, davon wiederum 769 in der Einsatz- sowie 115 Reserve-Abteilung. „Bei den Aktiven haben wir ein Durchschnittsalter von 42,7 Jahren. Das geht noch so, könnte besser sein, aber wir haben gerade in diesem Jahr viele junge Kräfte dazu gewinnen können“, so Schmidt.

Anschaffungen unterstützt

Größere Anschaffungen seien 2019 vom Amt unterstützt worden, wie das Drehleiter-Fahrzeug für Bredstedt oder die Einsatzfahrzeuge Almdorf und Lütjenholm.

Eingegangene Spenden

Amtsdirektor Dr. Bernd Meyer berichtete über die eingegangenen Spenden und die segnete das Gremium einstimmig ab. Insgesamt gingen in der Zeit vom 26. November 2018 bis 7. November 2019 17.358,11 Euro ein. 500 Euro zahlte der Kleine-Welt-Laden, 100 Euro Firma Nissen und Sohn, jeweils zugunsten Geflüchteter, weitere 500 Euro die VR Bank Nord für einen Schwimmkursus für Geflüchtete, ein. Firma Möbel Bischoff übergab Sachspenden – ebenfalls für Geflüchtete – im Werte von 16258,11 Euro.