Hallig Süderoog : Von England nach Süderoog – Kamera trieb zwei Monate durchs Meer

von Stephan Bülck

erstellt am 25.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Da staunte Roland Spreer (67) nicht schlecht, als er beim Bummel auf der Hallig Süderoog zwischen dem Treibgut eine kleine Box entdeckte. Der Behälter war nicht der übliche traurige Plastikmüll, der normalerweise an Küsten antreibt – er enthielt eine kleine Kamera – eine sogenannte Actioncam. Wie sich später herausstellen sollte, hatte sie eine lange Reise hinter sich: Rund zwei Monate lang war die schwarze Kamera in ihrem wasserdichten Behältnis in der Nordsee unterwegs gewesen, bevor sie dann am 2. November an der Küste der Hallig Süderoog antrieb – wie durch ein Wunder unversehrt. Verloren gegangen war sie, das zeigen die letzten Aufnahmen auf dem Chip des immer noch funktionstüchtigen Geräts, am 1. September – irgendwo an einem Strand. Doch woher kam sie? Und wer hatte sie verloren?

Nele Wree (34) und ihr Lebenspartner Holger Spreer (37) machten sich nach ihrer Rückkehr auf Süderoog auf Spurensuche. Beide sind Angestellte des Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN), leben hier und teilen sich eine Stelle im Küstenschutz bzw. Naturschutz – sie als Nationalpark-Rangerin, er als Wasserbauer. Die 62 Hektar große Hallig Süderoog liegt in der Schutzzone 1 des Nationalparks und ist gleichzeitig Unesco-Weltnaturerbe. „Wir sind hier die einzigen ständigen Bewohner der Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“, sagt Nele Wree.

Da die 34-Jährige Mutter wurde, hielt sie sich mit ihrem Partner für mehrere Arzttermine und zur Entbindung in einem Zeitraum von drei Wochen immer mal wieder tageweise auf dem Festland auf. Die Versorgung der Tiere übernahmen unterdessen Holgers Vater Roland und dessen Frau. „Er liebt es, am Wasser entlangzuschlendern“, sagt Nele Wree. Holger Spreer: „Geboren und aufgewachsen ist er nämlich bei Dranske auf Rügen. Damals, meint er, konnte man die meisten Dinge, die das Meer brachte, das waren hauptsächlich Holz, wie Balken und Bretter, aber auch mal Apfelsinen und ähnliches – noch gebrauchen. Zu dieser Zeit war Strandgut noch gut. Heute ist es fast ausschließlich Müll.“ Bis auf die kleine schwarze Kamera, die er nun entdeckte.

Nele Wree und Holger Spreer (37) nahmen sich die Speicherkarte des Gerätes vor. „Die Kamera war trocken geblieben, nur der Akku hatte sich entladen“, berichtet Nele Wree. „Der Inhalt war eher unspannend.“ Die Speicherkarte enthielt mehrere private Videos, die ein etwa zehn- bis zwölfjähriger englisch sprechender Junge von sich und seiner Familie gefilmt hatte. Sie zeigen ihn mit seiner Schwester und beim Besuch der Großeltern, beim Treetrollerfahren in einer Indoorhalle oder beim Rumtoben auf einem Trampolin im Garten. Holger Spreer: „Die Videos des Strandbesuchs sollten vorerst die letzten sein, die er mit seiner Kamera aufgenommen hat. Beim Spielen stellte er sie auf einem Stein ab, beschäftigte sich dann weiter mit Eimer und Schwester, vergaß wohl die noch laufende Kamera und entfernte sich immer weiter. Langsam kam allerdings die Flut und eine kleine Welle schubste sie dann ins Meer. All das und noch einiges mehr ist somit gut dokumentiert.“

Diesen letzten, unverfänglichen Teil am Strand – er zeigt auch für einen Moment den Jungen – stellten Nele Wree und Holger Spreer in gekürzter Form auf ihre Facebook-Seite und starteten eine Aufruf. „Wir wollten wissen, wo sich der markante Strand befindet“, sagt Nele Wree. Und damit eine Möglichkeit erhalten, den jungen Besitzer ausfindig zu machen, um ihm seine Kamera zurückgeben zu können. „Auch interessierte es uns, wie weit die Kamera bis hierher unterwegs war.“

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. 19.669 Mal wurde bis Freitagabend das Video aufgerufen, 342 Mal geteilt, 60 Mal kommentiert. Ein wertvoller Hinweis auf den möglichen Ort, an dem die Kamera verloren ging, kam von Nutzer Armin. Er schrieb: „Die Kamera hat ihre Reise in der Thornwick Bay, nahe Flamborough Cliffs, begonnen und ist nach mindestens 560 Kilometern auf der Hallig angekommen.“ Er hatte im Internet nach Vergleichsfotos von Küstenlandschaften gesucht und stellte sie einer Sequenz aus dem Video gegenüber. Die Ähnlichkeit beider Aufnahmen ist kaum von der Hand zu weisen. „Wir haben auch einen Freund von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) auf Sylt gefragt“, ergänzt Nele Wree. „Er hatte auch schon diese Region in Verdacht und sich mit seinen Kollegen in England in Verbindung gesetzt.“

Nun muss „nur“ noch der Junge auf dem Video gefunden werden. Und hierfür bedient sich das Paar der britischen lokalen Presse. Facebook-Nutzer haben sie dabei unterstützt. Nele Wree: „Wir vermuten, dass der Junge mit seiner Familie in der Nähe des Abschnittes wohnt, der auf dem Film zu sehen ist. Nun hoffen wir, dass wir einen Kontakt zum ihm herstellen und ihm die Kamera zurückgeben können.“