Friedrichstadt : „Von diesem Tag habe ich geträumt“

Auf diesen Augenblick hat Michael Pfarrer Michael Waldschmitt lange gewartet. Während einer feierlichen Messe in der katholischen Kirche St. Knud in Friedrichstadt wurden sechs handgeschnitzte und fast 400 Jahre alte Holzfiguren wieder an ihrem alten Platz aufgestellt. Noch bis vor zwei Wochen standen die Skulpturen mehr als zehn Jahre lang im Andachtsraum der Husumer Marienkirche – hinter dickem Glas gesichert. Es handelt sich um die Abbildungen von Matthäus mit dem Beil, Simon mit der Säge, Petrus mit dem Schlüssel, Christus mit der Weltkugel, Thomas mit der Lanze und Paulus mit dem Schwert. Wer genau die Figuren im Jahre 1634 schuf, ist nicht bekannt.

Nun zieren die insgesamt acht Skulpturen wieder das Gotteshaus. Die anderen beiden Figuren wurden im Schloss vor Husum aufbewahrt. Warum nicht alle acht gemeinsam in St. Marien ihren Platz hatten, darüber kann Küster Sven Jensen nur spekulieren. „In den eigens dafür hergerichteten Schrank passten nur sechs Skulpturen hinein, vielleicht ist dies der Grund, warum zwei der acht Figuren ins Schloss kamen.“

Bis auf die Christusfigur standen die sieben geschnitzten Apostel bereits auf ihren Sockeln im katholischen Gotteshaus, als die Hauptfigur beim feierlichen Einzug in die Kirche vom Vorsitzenden des evangelischen Kirchengemeinderates der St.-Marienkirche, Stefan Klocker, in den Altarraum getragen wurde. Begleitet wurde er dabei von Diakon Bernwart Kwasigroch, Pfarrer Michael Waldschmitt und Kaplan Jules Lawson. „Ich träumte davon, dass die Figuren wieder das Gotteshaus schmücken werden“, gestand Michael Waldschmitt in seiner Andacht. Jetzt sei die Kirche St. Knud wieder komplett. „Es liegt nun an uns, dieses Gotteshaus wieder mit Leben zu füllen.“ Er solle wieder ein Ort des Auftankens sein und zum Lobe Gottes genutzt und gepflegt werden.

Doch die Wiedereinführung der Figuren war nicht der einzige Grund des feierlichen Gottesdienstes. Vor einem halben Jahr bekam die katholische Kirchengemeinde für das Gotteshaus im Fürstenburgwall von der Apenrader Orgelbaufirma Marcussen & Søn eine Orgel geschenkt. Finanziert wurde das Klangwunder aus Dänemark durch zahlreiche Spenden und Zuwendungen, wie Waldschmitt erläuterte. Zusammen mit Kwasigroch, Lawson und dem Gemeindereferent Christoph Mainke nahm der Pastor in einer beeindruckenden Zeremonie die Weihe des Instrumentes vor. Mainke brachte während des Gottesdienstes das Königsinstrument zum erklingen.

Darüber hinaus wurde während der Messe der neue Andachtsraum geweiht. Pfarrer Waldschmitt gab ihm den Namen Franziskusraum.

Der Namensgeber des in gelben Stein errichteten Gotteshauses Knud war von 1080 bis 1086 König von Dänemark und für seine kirchenfreundliche Politik bekannt. Aus historischen Quellen geht hervor, dass er die Verlängerung der Weihnachtszeit auf 20 Tage (bis 13. Januar), dem so genannten St.-Knuts-Tag, angeordnet hatte. 1086 wurde Knud zusammen mit seinem Bruder Benedikt in der von ihm errichteten St. Albans-Kirche in Odense auf Fünen erschlagen – und später heilig gesprochen.