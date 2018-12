Konzert in Koldenbüttler Kirche : Von der Tiefe der russischen Seele

Im Februar tritt der Kosaken-Chor in Koldenbüttel auf.

19. Dezember 2018, 16:44 Uhr

Koldenbüttel | Die Maxiim Kowalleew Don Kossakeen sind zu Gast in der St.-Leonhard-Kirche in Koldenbüttel – und zwar am 5. Februar 2019, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr). Der Chor präsentiert dann russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen und Balladen. Karten gibt es unter anderem im Kundencenter der Husumer Nachrichten (Markt 23) in Husum, im Pastorat (Dorfstraße 14) in Koldenbüttel und in der Tourismusinformation Friedrichstadt (Am Markt 9).