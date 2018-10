Kultur in Friedrichstadt : Von der Lesung bis zum Konzert

In der Ehemaligen Synagoge in Friedrichstadt finden die Tage der jüdischen Kultur statt.

von hn

16. Oktober 2018, 15:27 Uhr

Das Thema jüdischen Kultur steht im Mittelpunkt von vier Veranstaltungen, die in der Ehemaligen Synagoge in Friedrichstadt stattfinden.

Den Anfang macht am Sonntag (21.) eine Lesung mit Musik: Etty Hillesum – Das denkende Herz. Beginn ist um 19.30 Uhr. Etty Hillesum war eine niederländische Jüdin, die 1943 in Auschwitz ermordet wurde.

Karin Tuxhorn stellt Etty Hillesum vor, verknüpft ihre Gedanken und ihre Vita mit Textpassagen aus ihrem Buch und lässt Zitate sprechen. Mirko March unterstützt diese Texte durch einfühlsame Klänge am Piano. Karten im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Information.

Am Montag (22.), 19.30 Uhr, werden Klavierwerke jüdischer Komponisten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts

unter dem Motto „Zwischen Schwermut und Sehnsucht“ präsentiert. Pastor und Pianist Joachim Liß-Walther spielt und kommentiert die Stücke, die von Charles Valentin Alkan, Louis Lewandowski, Salomon Jadassohn, Ignaz Brüll, Leopold Rosenfeld, Joel Engel und Ernest Bloch stammen.

Der Film „Rabbi Wolff. Ein Gentleman vor dem Herrn“ von Britta Wauer wird am Dienstag (23.), 19.30 Uhr, gezeigt. William Wolff ist Ende 80 und wohl der ungewöhnlichste Rabbiner der Welt. Karten gibt es an der Abendkasse.

Am Sonnabend (27.), 19.30 Uhr, tritt das Ensemble ZIMT mit stimmungsvoller Musik aus dem alten Spanien und dem Mittelmeerraum auf. Sehnsucht, Wärme und Lebensfreude lässt Inge Mandos in den verschiedensten Liedern aus christlich-spanischer, arabisch-moslemischer und jüdischer Tradition wiederaufleben. Das Zusammenleben von Christen, Moslems und Juden brachte im mittelalterlichen Spanien das legendäre goldene Zeitalter der „Tres Culturas“ hervor. Entsprechend breit ist das musikalische Spektrum: Von elegischen Weisen und verträumten Balladen bis hin zu frechen Gassenhauern. Mit ZIMT hat Inge Mandos ein virtuoses Trio hinter sich: Gitarrist Andreas Hecht, Benjamin Stueck mit seiner Saz und Olaf Casalich-Bauer mit seinen singenden Trommeln. Karten sind in der Tourist-Information erhältlich.