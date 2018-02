Mildstedt : Von Baum-Frevlern und Tempo-Sündern

In Mildstedt werden immer öfter Bäume willkürlich beschnitten. Auch die Zahl der Raser nimmt zu. Kontrovers diskutiert wurde darüber im Gemeinderat.

23. Februar 2018, 10:00 Uhr

Auch die vorletzte Mildstedter Gemeindevertreter-Sitzung in dieser Legislaturperiode wurde wieder von etlichen interessierten Einwohnern begleitet.

Zum wiederholten Male wies Bürgermeister Bernd Heiber (SPD) darauf hin, „dass gemeindeeigene Bäume nicht von Privatleuten beschnitten werden dürfen“. Das stelle eine Sachbeschädigung dar. Weiter kritisierte er: „Einige Bäume sehen nach diesen selbst ergriffenen Maßnahmen bereits aus wie dreiarmige Kleiderständer.“ In Mildstedt gibt es keine Baumsatzung. In diesem Zusammenhang weist der Gemeinde-Chef darauf hin, dass Bäume auf privatem Grundstück nicht so ohne Weiteres gefällt werden dürfen. Eine Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis sei in jedem Falle angeraten. Der Umfang zu fällender Bäume darf auf keinen Fall größer als zwei Meter sein“, fügte Bauhof-Leiter Jörg Boysen hinzu.

Auch der aktuelle Sachstand zum neuen Baugebiet war Thema an diesem Abend. Zunächst stehen Betonarbeiten an, danach wird die Schotterschicht aufgetragen, erklärte Heiber. „Die ausführende Firma prüft gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Holst die Gegebenheiten und wird dann sofort loslegen.“ Manche Bauwilligen reichen bereits Bauanträge ein, einige haben auch schon eine Baugenehmigung erhalten. Aber es könne erst dann der Startschuss fallen, wenn die Gemeinde mit der Erschließung und den Straßenarbeiten fertig ist.

Kontrovers diskutiert wurde in der Einwohnerfragestunde. Dabei drehte es sich um das seit Oktober angeordnete eingeschränkte Halteverbot im Wohngebiet Mildstedthof. „Durch die nunmehr freie Straße wird mit drastisch erhöhter und überhöhter Geschwindigkeit gejagt. Wird dieses Problem bis nach der Wahl ausgesessen?“, fragte Einwohner Lars Henning Petersen. Das verneinte Heiber. „Es ist eine 30-er-Zone. Wir werden versuchen, dass dort die Geschwindigkeit gemessen wird. Aber selbst die Polizei hat mir gesagt, dass dort mit dieser Maßnahme endlich mal Ordnung geschaffen wurde.“ Auf den Vorschlag eines Einwohners, kleine Schikanen einzubauen, entgegnete der Gemeindechef, dass man sich beim Kreis Nordfriesland schwer mit derlei Maßnahmen tue. „Eins gibt mit zu denken“, sagte Gemeindevertreter Günter Jacobsen. „Es sind überwiegend Einwohner, die dort zu schnell fahren.“

Mildstedt ist Pilotgemeinde im Amt Nordsee-Treene in Sachen Rats-Informationssystem. „Die Umstellung von gedruckten Informationen auf digital erfolgt nach der Wahl. Zur konstituierenden Gemeinderatssitzung am 15. Juni werden alle ihr i-Pad haben“, erklärte der Bürgermeister.

Dringend gesucht werden noch Wahlhelfer für die Kommunalwahl. Diese sollen sich unter Telefon 04841/992220 oder -992752 melden. Mindestens 30 Wahlhelfer werden benötigt.