Ostenfeld und Wittbek : Von Altöl bis Schrott: Müllfrevler treiben wieder ihr Unwesen

Zeugen gesucht: Unbekannte haben in Ostenfeld und Wittbek eine große Menge Unrat wild entsorgt.

06. August 2020, 12:12 Uhr

Ostenfeld/Wittbek | Ostenfelds Bürgermeisterin Eva-Maria Kühl ist sauer: Erneut hat es wilde Müllentsorgungen in ihrer Gemeinde und der Nachbargemeinde Wittbek gegeben.

„Passiert sein muss das in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch“, berichtet Kühl. Zum einen handelt es sich um einen Müllhaufen mit viel Haushaltsschrott in Ostenfeld, der an der Treene beim Geestwasserdurchlass abgeladen wurde.

Weiterer Unrat, darunter Kanister mit Altöl, wurde in Wittbek entsorgt, in diesem Falle an der Kreisstraße 54 in der Nähe des Gemeindelagerplatzes an der Straße nach Osterwittbekfeld.

Die Umweltpolizei war inzwischen vor Ort und hat die Tatbestände aufgenommen. Um den oder die Umweltfrevler ermitteln zu können, bitten die Gemeinden und die Polizei um Hinweise. Diese werden unter Telefon 04841/8300 entgegengenommen.

Eva-Maria Kühl hat keinerlei Verständnis für so ein Verhalten. „Es ist nicht das erste Mal, das hier so etwas passiert. Und dabei kann Müll doch zu einem geringen Preis oder kostenneutral entsorgt werden“, sagt sie.

In den Fällen der wilden Müllentsorgung würden die Gemeinden auf den Kosten sitzen, fügt aie an. „Unsere Gemeindearbeiter müssen den ganzen Kram einsammeln und dann auch noch zu den Annahmestellen bringen. So kann es nicht gehen. Wir würden den Müllfrevlern gern die Rechnung präentieren. Wir hoffen auf entsprechende Hinweise."

Wer sich nicht an die Polizei wenden möchte, kann die Hinweise auch direkt bei Eva Maria Kühl unter Telefon 04845/481 durchgeben.