Schwabstedt : Vom Trampolin in die Treene

Ehrenamtlich bewacht wird sie bereits seit einigen Jahren – die Fluss-Badestelle an der Treene. Unter Leitung von Gerd Delle hat die DLRG dort eine Wachstation, ein junges Team und ein Motor-Rettungsboot zur Verfügung. All das wird von den Badegästen dankbar angenommen. Das Freibad in Schwabstedt müsste aber doch ein bisschen mehr mit der Zeit gehen, ist die Vorsitzende des Wirtschafts-, Verkehrs- und Tourismus-Ausschusses, Eike Hansen, überzeugt. Ihr gelang es, über eine sogenannte Crowdfunding-Aktion der Husumer Volksbank rund 9.000 Euro Spendengelder einzusammeln. Davon wurden zu Wasser und zu Lande neue Gerätschaften sowie Sitzgelegenheiten und große Sonnensegel für die Badegäste angeschafft.

Sehr zur Freude von Schwabstedts Bürgermeister Jürgen Meyer. „Da wurde unser Freibad innerhalb kürzester Zeit aus dem 50er-Jahre-Stil in die Neuzeit katapultiert“, sagte er. „Solche Attraktionen sind einmalig in Schleswig-Holstein“, fügt Eike Hansen hinzu. Beim Aufbau war eine neunköpfige DLRG-Gruppe sieben Stunden lang im Einsatz. Mit von der Partie waren auch die Gemeindearbeiter, die ebenfalls den ganzen Tag ehrenamtlich mitwirkten. Wochen zuvor hatten DLRG-Mitglieder unter Leitung von Stationsleiter Gerd Delle und Heinrich Unglaube einen Plan für den anspruchsvollen und zeitintensiven Aufbau der Wasserspielgeräte ausgearbeitet. Daraufhin hatten die Gemeindearbeiter Anker für die Befestigung des großen Wasser-Trampolins und der Super-Rutsche – die beide mitten im Fluss liegen – angefertigt. Gemeinde-Chef Meyer besorgte alle weiteren Materialien und spendierte die Ankerketten aus eigener Tasche. „Nun müssen wir noch sehen, dass wir für das stillgelegte Babybecken eine Lösung finden“, erklärt Eike Hansen und fügt sogleich an: „An Ideen dafür mangelt es zum Glück nicht.“

Kürzlich wurde die neue Badestelle offiziell eingeweiht. „Leider waren nicht so viele Leute da wie erhofft, das Wetter war einfach zu schlecht“, sagt Meyer. Allerdings habe er schon viel positive Resonanz erhalten.

Wann die Badestelle täglich geöffnet habe, könne er nicht so genau sagen, so der Bürgermeister. „Die Öffnungs- beziehungsweise Schwimmzeiten variieren je nach Wetter- und Besucherlage.“ Eintrittskarten sind am Kiosk von Ralf Christiansen zu bekommen, der in der Regel ab 9 Uhr geöffnet hat. Christiansen betreibt gleichzeitig das Bistro nebenan und kontrolliert immer wieder, ob die Geräte in Ordnung sind. „Bei Badebetrieb ist natürlich auch die DLRG-Station vor Ort besetzt“, fügt Meyer hinzu.

Die Badestelle soll so lange geöffnet bleiben, wie Wetter und Wassertemperaturen es zulassen. „Wenn wir einen schönen Herbst bekommen, kann das durchaus auch über die Saison hinaus sein“, so Meyer. Bis zum nächsten Saisonstart werden dann Rutsche, Trampolin und Co. in den Nebenräumen vor Ort oder beim Bauhof eingelagert.