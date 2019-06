Vom „toxischen Grundrauschen“

Internationale Forschung in Wittbek: Ein Labor konzentriert sich auf Auswirkungen von Giften in Nahrung und Umwelt auf die Gene

14. Juni 2019

wittbek | Wirtschaftsförderer werben gerne für „Hidden Champions“ in ihrer Region. Sie verstehen darunter Unternehmer, die zwar Spitzenleistungen vollbringen, aber nicht so viel Wind darum machen. Ein weiteres Merkmal ist oft, dass die irgendwo auf dem Land angesiedelt sind.

So wie das IGL-Labor – Institut für ganzheitliche Labordiagnostik, das in Wittbek seinen Sitz hat und kürzlich in der Dorfstraße 15 einen 740 Quadratmeter großen Neubau bezogen hat. Der wurde mit Millionenaufwand mit modernster Labortechnik ausgerüstet.

Geschäftsführer Stefan Georgios Moellhausen schickt dem Gespräch ein klares Bekenntnis zur Region voraus. Er sei zufrieden mit der aus privaten Gründen getroffenen Entscheidung, sein vor einem Jahrzehnt in Göppingen gegründetes Unternehmen vor fünf Jahren hierher verpflanzt zu haben. „Es gibt kein schöneres Bundesland als Schleswig-Holstein – ländliche Idylle kann doch sexy sein“, sagt er und strahlt dabei.

Fachlich ist er jedoch ein Global Player mit internationalem Netzwerk. Er sagt, dass er „weltweit das erste und einzige Labor“ sei, dass ein bislang nur in den Elfenbeintürmen der Wissenschaft gepflegtes Thema in die Praxis geholt habe: die aus seiner Sicht „wegweisende Wissenschaft“ Epigenetik. „Das Thema geht gerade durch die Decke, die Ärzte rennen uns die Bude ein“, fügt er hinzu.

Die Epigenetik widmet sich der Frage, wann und in welchem Ausmaß einzelne Gene im Zellkern ein- oder ausgeschaltet werden. Epigenetische Mechanismen könnten daher die Flexibilität des immer gleichen Erbguts der unterschiedlichsten Zellen erhöhen. Moellhausen hält einen Vergleich mit den in Computern verbauten Controlern für zulässig, die wesentliche Steuerungsfunktionen für den PC übernehmen.

Der Biochemiker geht davon aus, dass längst auch Nahrungs- und Umweltgifte eben jene Regulatoren beeinflussen. „Wir befassen uns hier mit den Krankheiten des 21. Jahrhunderts“, sagt Stefan Georgios Moellhausen und fügt hinzu, dass es wohl keine Krankheiten mehr gebe, die nicht auf Toxine, also Gifte zurückzuführen seien. Er spricht in diesem Zusammenhang von einem „toxischen Grundrauschen“.

Streckenweise kommen im Gespräch aktuelle Bedrohungen zur Sprache, etwa durch Feinstaub und Stickoxide in Dieselabgasen oder durch Glyphosat auf Ackerflächen. Dabei knüpft Stefan Georgios Moellhausen an die Erkenntnisse aus seinem Forscher-Netzwerk an und kritisiert die Belastungen durch diese Stoffe scharf. Er scheut sich auch nicht, ausgerechnet am Sitz des Wassserverbandes Treene in Wittbek, darauf aufmerksam zu machen, dass Wasserwerke in der Republik längst Alarm geschlagen haben, weil sie bestimmte Stoffe aus den natürlichen Speichern gar nicht mehr herausfiltern könnten.

Vor dem Hintergrund einer globalen Schadstoffbelastung in unserem Alltag wundert es Stefan Georgios Moellhausen gar nicht, dass immer mehr Ärzte mit ihrem Latein am Ende sind und die speziellen Diagnoseverfahren der Wittbeker Experten in Anspruch nehmen. Es reiche aber nicht, eben mal eine Blutprobe einzusenden, sondern allein die Abnahme der Probe beim Patienten müsse nach speziellen Regeln erfolgen. Insofern müssten niedergelassene Ärzte grundsätzlich ihre Abläufe in den Praxen entsprechend den fachlichen Erfordernissen der Epigenetik umstellen. Das Umdenken sei nicht einfach. „Da muss man schon ein wenig Mühsal auf sich nehmen.“

Woher rührt die besondere Expertise dieses Labors? Der Biochemiker führt das darauf zurück, dass in seinem Unternehmen Labordiagnostik mit ihrer enorm hohen Datenfülle aus den untersuchten Proben mit intensiver Forschung kombiniert werde. Der wissenschaftliche Austausch werde mit Forschern in aller Welt geführt, unter anderem mit Kollegen in Amerika und im Nahen Osten.

Anlässlich der Zehn-Jahres-Feier des IGL-Labores und der offiziellen Einweihung des Neubaus haben er und sein Team ein zweitägiges Programm vorbereitet. Am 22. Juni wird geladenen Gästen aus dem lokalen Umfeld der Neubau gezeigt. Und am 23. Juni treffen sich Fachleute, darunter Chefärzte von Kliniken aus der Republik und dem Ausland zu Seminaren.