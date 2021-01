St. Peter-Ording : Vom Schnee verzaubertes SPO: Viele lockt es zu einem Spaziergang

Am Freitagnachmittag zog es Groß und Klein zum Deich, um die frische Schneelandschaft zu genießen.

St. Peter-Ording | Einmal mehr hat Petrus am Freitag Eiderstedt mit Schnee verzaubert. Nachdem sich die Halbinsel schon am vergangenen Wochenende in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt hatte, gab es jetzt noch einmal Nachschub. Aber auch an vielen anderen Orten in...

