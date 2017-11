Langenhorn : Vom Milchbauern zum Holzkünstler

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Langenhorn | Eigentlich wollte es der Landwirt Hans-Peter Petersen „etwas ruhiger angehen lassen“, als er 2014 beschloss, seinen Milchviehbetrieb aufzugeben. Doch Pedi, wie ihn alle nennen, hatte die Rechnung ohne seine Familie gemacht: Eine der drei Töchter brachte von einem Adventsmarkt einen klappbaren Kerzenständer in Sternform mit und löste damit bei den Schwestern Begeisterung aus. So einen wollten sie auch haben – ob der Papa wohl so etwas nachbauen könnte? Der hatte die Lust dazu und passendes Holz zur Hand und machte sich direkt an die Arbeit. Das Ergebnis faszinierte nicht nur die ganze Familie, sondern auch Nachbarn, Freunde und Bekannte, die nun allerlei Wünsche für ungewöhnliche Deko-Gegenstände aus Holz äußerten.

Schnell begriff der Langenhorner, was zu tun ist, damit die künftigen Besitzer lange Freude an ihrem Kunstwerk haben: Vor dem Wachsen und Ölen reinigt er das Holz mit einer Stahlbürste und setzt die ursprünglichen Strukturen frei. Bei der Arbeit lässt er seiner Kreativität freien Lauf und probiert in der Werkstatt so lange herum, bis ihm das Ergebnis gefällt – und seiner Frau Inge, die er zwischendurch immer wieder um ihre Meinung bittet. „Und er hat wirklich richtig tolle Ideen“, sagt die voller Anerkennung.

So entstanden für den Innenbereich bereits viele kleine Lampen, Uhren, Spiegel, Weinständer, Teelichthalter und – geschickt kombiniert mit alten Besteckteilen – originelle Garderoben. Das Outdoor-Angebot besteht aus Stelen, Namensschildern, Bänken, Tischen, Vogeltränken und Blumensteckern. Pedis größter Stolz ist eine schwarze Skulptur aus einer 7000 Jahre alten Mooreiche.

Schon nach kurzer Zeit hatte der Holzkünstler so viele Schaustücke fertig, dass er Ende 2016 beschloss, diese auf dem Adventsbasar in den Reußenkögen zu präsentieren. „Einige Kunstwerke schafften es nicht einmal auf unseren Tisch, die haben uns die Aussteller benachbarter Stände noch vor Basarbeginn abgekauft“, erinnert sich Inge Petersen an die überraschend große Begeisterung vor Ort. „Bis zu dem Zeitpunkt war ich eher gröbere Arbeiten gewohnt, von Kunst hatte ich nicht viel Ahnung“, sagt ihr Mann lachend und erzählt, dass es für ihn auch eine Umstellung war, plötzlich auf der anderen Seite der Verkaufstheke zu stehen. Spannend sei dabei auch, zu sehen, wie in manchen Beziehungen über den Kauf von Kunst diskutiert und letztendlich entschieden wird – wer das „Sagen“ hat und wer das Portemonnaie in der Hand.

Ihn selbst hat am meisten erstaunt, dass er schon mit seinen ersten Arbeiten den Grundstein für die Galerie „Pedi´s HoltArt“ legen konnte, die vor einem Jahr im ehemaligen Eishaus auf dem Hof der Familie in der Dorfstraße 112 eröffnet wurde und zwischenzeitlich schon um einen zweiten Raum erweitert werden musste. Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem nicht jemand vor der Tür steht, ein kleines Mitbringsel sucht oder ein stilvolles Geschenk in Auftrag gibt. Urlauber entscheiden sich häufig für eine hölzerne Stele mit Beschriftungen wie „Moin“ oder „Kuhten Tag“, während Einheimische vorzugsweise den Namen der eigenen Familie wählen und sich dazu landwirtschaftliche Symbole wünschen: Pferde, Tiere, Traktoren, Bagger und andere.

Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, denn der Künstler liebt die Herausforderung. „Das Holz muss urig und knorrig sein, und auf keinen Fall gerade“, betont Petersen und hat auch keine Angst vor störenden Knasten, denn gerade die, so findet er, „machen aus jedem Kunstwerk erst ein Unikat“. Da jede Menge alter Eichenpfähle zur Verfügung stehen, die auf dem Hof nicht mehr benötigt wurden, sowie abgestorbene Äste und das Holz eines von Orkantief Christian umgestürzten Baumes, müssen für die spannenden Pedi-Experimente keine Bäume gefällt werden: Recycelt wird, was an Holz gerade greifbar ist.

Am Sonntag, 3. Dezember, ist der Holzkünstler auf der Messe Einzigartig in Husum, am Sonntag, (10.) beim Weihnachtsmarkt des TSV in der Langenhorner Sporthalle anzutreffen. Wer sich sonst für die „HoltArt“ interessiert, kann auch in der Langenhorner Galerie vorbeischauen. Weitere Info unter www.pedi-holt-art.jimdo.com.