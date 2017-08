Ausstellung in Oldenswort : Vom Blanken Hans inspiriert

vergrößern 1 von 1 Foto: bdk 1 von 1

Mit dem erfrischenden Plätschern eines Tischbrunnens werden gegenwärtig die Besucher der Galerie im Oldensworter Treffpunkt empfangen. Das Wasserspiel aus Porzellan gehört zu einer Ausstellung von Ingbert Maisch. Sie trägt den Titel „Nordseeinspirationen“. Seine Eindrücke von der Küste hat der gebürtige Schwabe mit Wohnsitz in St. Peter-Ording in Bildern und keramischen Skulpturen verarbeitet. Ein besonderer Hingucker unter den verschiedenartigen Plastiken ist eine fantasievolle Nachbildung eines dunklen Vogels, dessen Form an urzeitliche Amphibien erinnert. „So habe ich Möwen in einer stürmischen Nacht am Strand wahrgenommen“, erklärte der Kunstschaffende, der die rauhe Oberfläche des Gefieders durch eine Glasur mit zermahlenem Buntsandstein erzeugte. „Die ‚Urmöve‘ könnte für unsere Region die gleiche Bedeutung erlangen, wie das Seeungeheuer von Loch Ness für die Schotten“, bemerkte die amtierende Vorsitzende des Fördervereins für die Kultureinrichtung in der Dorfstraße, Karola Schulze.

Die anderen ausgestellten Arbeiten, wie ein weiblicher Torso, ein Pärchen unter einem an der Küste unverzichtbaren Regenschirm, Fische, Schafe und keramische Gebrauchsgegenstände hat Ingbert Maisch teilweise in besonderen Brennverfahren herstellt. Um die Oberflächen einiger Objekte durch dunkle Risse in der Glasur noch attraktiver zu gestalten, bediente er sich beim Brennen der Raku-Methode, die ihren Ursprung im Japan des 16. Jahrhundert hat und ihrem Besitzer Glück verspricht. Dazu wird die Keramik in einem zweiten Brennvorgang auf 1000 Grad erhitzt. Anschließend wird sie außerhalb des Ofens in einem offenen Behälter mit Sägespänen schnell abgekühlt. Dabei lagert sich der Kohlenstoff aus dem Rauch dauerhaft in den gesprungenen Stellen der Oberfläche ab.

Die mit überwiegend blauen und ockerfarbenen Tönen komponierten Aquarelle und Collagen nehmen den Betrachter mit an den sommerlichen Strand des Nordseebades. Für eine Überraschung sorgt in einem Bild eine Dünenformation, die auf den zweiten Blick einen nackten menschlichen Körper erkennen lässt. Die Arbeiten werden noch bis zum 1. September ausgestellt, täglich von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag.