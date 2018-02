Immenstedt : Vom Baugebiet bis zum Wehrführer

Sitzung der Gemeindevertretung: Immenstedt kann sich vergrößern. Das Gremium vereidigt Danny Gröper.

von shz.de

19. Februar 2018, 10:00 Uhr

„Das Baugebiet mit neun Bauplätzen ist endlich genehmigt worden“, konnte Immenstedts Bürgermeister Johannes Feddersen in der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung verkünden. Schon seit mehr als zwei Jahren kämpft die 700-Einwohner-Kommune dafür, sich vergrößern zu können. Doch der Weg war mit vielen Stolpersteinen übersät. Anfangs lehnten Kreis und Land die Pläne noch ab.

Über die Grundstückspreise könne er allerdings noch keine verlässlichen Aussagen machen, so Feddersen. Der Grund: Die Daten zur Berechnung liegen noch nicht vor. „Geht alles klar, könnten die Bauherren bereits im Sommer mit der Errichtung ihres Eigenheimes beginnen“, prognostizierte der Bürgermeister.

Die Freiwillige Feuerwehr Immenstedt hat einen neuen Spitzenmann. Das Gremium bestätigte Danny Gröper als neuen Wehrführer. Der 41-jährige Oberlöschmeister wurde während der Feuerwehr-Jahresversammlung (JHV) zum Nachfolger des bisherigen Wehrführers Oberbrandmeister Heiko Hansen gewählt. Auch der Posten des Stellvertreters wurde mit dem 31-jährigen Oberlöschmeister Nils Carstensen neu besetzt. „Der Gemeinderat muss als Träger der Feuerwehr den Entscheidungen der Jahresversammlung zustimmen“, erklärte Bürgermeister Johannes Feddersen. Einstimmig wurden Gröper und Carstensen im Beisein von Amtswehrführer Rolf Schadwald für sechs Jahre in ihren neuen Ämtern bestätigt. Heiko Hansen bedankte sich für die Unterstützung durch die Gemeindevertreter während seiner 15-jährigen Funktion als Wehrführer.

Deutliche Worte fand Feddersen beim Thema Kanalisation. Derzeit würden wieder Feuchttücher oder Windeln über die Toiletten entsorgt. „Das landet natürlich in der Kanalisation, wo diese Dinge nicht hingehören.“ Dies hätte zur Folge, dass die Pumpen dadurch beschädigt würden. Die dadurch anfallenden zusätzlichen Kosten würden auf alle Bürger der Gemeinde umgelegt. „So müssen auch Bürger höhere Gebühren zahlen, die nicht für die Schäden verantwortlich sind.“ Sollten die Verursacher ermittelt werden, würden ihnen sämtliche Kosten in Rechnung gestellt. „Das kostet dann die Verantwortlichen richtig viel Geld.“ In diesem Zusammenhang appellierte der Bürgermeister an alle Einwohner, derartige Entsorgungen zu unterlassen.

Weiter beschäftigte sich die Gemeindevertretung mit einem Lärmaktionsplan. Bereits 2012 wurde Immenstedt vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (LLUR) aufgefordert, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. „Dieser Schriftverkehr wurde von der LLUR jedoch an die Gemeinde Immenstedt in Dithmarschen gesandt“, stellte Dieter Feddersen klar, was im Gremium für Gelächter sorgte. Ein Lärmaktionsplan ist von allen Gemeinden aufzustellen, die an einer Straße liegen, die jährlich von mehr als drei Millionen Fahrzeugen befahren wird. In diesem Fall sei dies die Bundesstraße 200. Die Lärmkartierung ergab, dass im Gemeindegebiet nur wenige Einwohner übermäßigen Lärmbelastungen ausgesetzt seien. Lediglich 60 Anwohner an der B 200 seien Lärmbelastungen ausgesetzt. „Allerdings liegen hiervon alle unter den Grenz- und Richtwerten, bei denen straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen in Betracht kommen“, heißt es. Und weiter: „Da keine relevanten Lärmbelastungen auf Grundlage der Lärmkartierung festzustellen sind, werden keine Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre geplant.“ Aufgrund der ländlichen Siedlungsstruktur sei eine Ausweisung ruhiger Gebiete nicht geplant.