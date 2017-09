Vom Avatar bis zum Zoetrop

vergrößern 1 von 1 Foto: michael staudt 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 22.Sep.2017 | 18:34 Uhr

Die Bremer brauchten einen Tag zum Aufbauen, die Wolfsburger wünschten nur „viel Spaß“. Die neue Ausstellung war in Einzelteilen gekommen – und der Aufbau, wie Phänomenta-Chef Achim Englert kurz vor der gestrigen der Eröffnung von „Play on!“ einräumte, sehr aufwendig.

Das wird Kinder wie Erwachsene freuen: Denn während die einen mit Wonne oder auch einem Plan Playmobil-Figuren für Trickfilm-Aufnahmen positionieren, Tasten und Knöpfe für Sounds drücken, werden die anderen mit nostalgischem Gefühl Atari-Spielkonsolen, Daumenkino und Schallplatten betrachten oder ausprobieren. Englert erklärt: „Hier kommen Digitalisierung und Elektronik mit dem haptischen Erlebnis zusammen.“

Für acht Wochen beherbergt das Flensburger als letztes der drei „fantastischen deutschen Science Centres“ die Ausstellung, wie Simon Gage seine Partner lobte. Gage ist Festival-Direktor des Edinburgh International Science Festival. In Schottland wurde „Play on“ entwickelt, um am Aspekt des Spielens darzustellen, „wie digitale Technologien unsere Welt verändern“, erklärte Augusta Macdonald, Entwicklerin beim Science Festival, in einem Videoclip.

Die deutschen Partner der Schotten hätten allesamt ein Exponat aus ihren Häusern ergänzt, sagt Englert. Nach seiner Beobachtung ist die Flensburger Sandbox auch gleich zum Publikumsliebling avanciert. Im Saal des Lichts der Phänomenta stehen schon am ersten Tag tatsächlich ununterbrochen Kinder um den Sandkasten herum. Mit ihren Händen buddeln sie Täler, die sich mit zunehmender Tiefe blau färben, und häufen Sand zu Gebirgen auf, die mit wachsender Höhe von Grün auf Gelb auf Rot wechseln. An die Messung von Höhenunterschieden ist die Projektion von Licht gekoppelt.

„Play on“ ist in vier Inseln gegliedert, erläutert Englert. Im Eingangsbereich befindet sich die, die sich der „Evolution“ von Spielen widmet. Der Phänomenta-Leiter, Jahrgang 1968, kann sich noch erinnern, wie an den kantigen Atari-Controllern der 80er-Jahre der Daumen wehtat. Auf der Insel lässt sich auch nachvollziehen, „wie Motion Capture genutzt wird, um Bewegungen realistisch abzubilden“, sagt Englert und verweist auf den zum Teil computeranimierten Film „Avatar“.

Auf einer weiteren Insel sind Bilder das Thema – das Zoetrop bringt im Kreis angeordnete und drehende Bildchen als Bewegtbilder auf einen Monitor, und Clips – unter anderem von Pferden, Ottern und Erdmännchen – zeigen, dass auch Tiere spielen.

Noch eine Insel macht Töne sichtbar. Mittels eines Synthesizers kann die Frage beantwortet werden, wie digitale Klänge zustande kommen. „Oszillator, Filter und Hüllkurvengenerator“ helfen bei der Erklärung . . .

Spielen macht Spaß und hat keinen Zweck, lernen wir. Herrlich.