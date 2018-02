Jahresempfang : „Volles Rohr für Husum“

Auf dem Jahresempfang hielt Bürgermeister Uwe Schmitz ein Plädoyer für mehr Engagement und weniger „destruktive Kritik“.

von Friederike Reußner

05. Februar 2018, 08:00 Uhr

So eine Menschenschlange bildet sich vor dem Husumer Rathaus auch nicht alle Tage: Über 300 Besucher kamen gestern zum Jahresempfang, den die Stadt traditionell gemeinsam mit der Bundeswehr veranstaltet.

Und auch wenn es Anfang Februar eigentlich zu spät sei, um Neujahrswünsche zu überbringen, wollte Bürgermeister Uwe Schmitz in seiner Ansprache doch ein paar Worte über das vergangene, und ein paar Worte mehr über das nicht mehr ganz neue Jahr verlieren. So erinnerte Schmitz zunächst an den 2017 verstorbenen Ehrenbürger, Professor Karl-Ernst Laage, den er als Schreiber und Storm-Forscher geschätzt habe. „Fast schon geliebt habe ich ihn als jemanden, der bis zum Schluss das schelmische Funkeln eines großartigen Menschen in den Augen hatte.“ Einen Gruß sandte Schmitz an alle Husumer Soldatinnen und Soldaten, die derzeit im Ausland eingesetzt sind.

Den Grüßen und Begrüßungen folgte ein Schmitzscher Jahresrückblick in der knackig-kurzen Variante. Eine Auswahl: „Senvion – oder wenn Heuschrecken sich auch in Husum ausbreiten“, „Shopping-Center: Damit alles gut wird, ist es zwischenzeitlich mal schlecht“; „Tourismus: Natur und Nationalpark sind schön und gut, aber noch schöner und guter, wenn die Infrastruktur stimmt“.

Ausführlicher ging der Bürgermeister auf ein weiteres Thema ein, das ihn und die Politik im Jahr 2017 beschäftigt hat: Die gerichtliche Auseinandersetzung über die Frage, ob Aufsichtsräte paritätisch besetzt werden müssen. Schlussendlich hatte das Oberverwaltungsgericht Schleswig entschieden, dass das Gleichstellungsgesetz in der Tat auch für Aufsichtsräte gilt (wir berichteten).

Anfangs, so Schmitz, sei es ihm ausschließlich um die rechtliche Klärung gegangen. Im Laufe des Verfahrens sei er aber „tatsächlich mehr und mehr zum Verfechter der Sache mutiert“. Dies habe auch daran gelegen, dass er es „immer weniger ertragen konnte“, für wie unwichtig das Thema Gleichstellung offenbar in verschiedensten Behörden erachtet werde.

Lob sprach der Bürgermeister „seinen“ Politikern aus, Schelte bekam die „außerparlamentarische Opposition“ auf Facebook zu hören, die „nix selber mache, nur destruktive Kritik“. Grundsätzlich müssten sowohl Verwaltung als auch Politik kritische Stimmen ertragen können. Aber: „Das eigene Tun und Handeln mal zu hinterfragen oder auch in Frage zu stellen, scheint mir manchmal zu wenigen vergönnt zu sein.“

Abschließend versprach Schmitz – auch im Namen der Stadtvertretung – nach bestem Wissen und Gewissen „weiter volles Rohr für unsere Stadt einzutreten“.

Anschließend fand Husums Kommodore, Oberst Arnt Kuebart, lobende Worte für die „Wohlfühl-Garnisonsstadt“ und berichtete von den Erlebnissen seiner Soldatinnen und Soldaten im vergangenen Jahr. So hätten sie 2017 weit über 30.000 Einsatzmanntage an zehn Einsatzorten geleistet, unter anderem in Mali, in Litauen, Jordanien, Afghanistan und Malta. „Daneben haben wir an zahlreichen nationalen und multinationalen Großübungen teilgenommen, wie beispielsweise Red Griffin auf dem Flugplatz Schwesing.“

Für 2018 stünde für das Flugabwehrraketengeschwader eine Überprüfung durch die Nato an, „das Event schlechthin mit über 1.000 Soldaten“, wie der Kommodore erklärte. Die Spezialpioniere würden in diesem Jahr um den bisher dem Heer zugehörigen Bohrzug anwachsen.

Abschließend lobte Kuebart die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Bundeswehr: Es zeige sich immer wieder, dass das ein gutes Paar sei.