Corona-Lockerungen : Voller Erfolg – Autokino in Husum könnte auch 2021 kommen

Autokino-Aktion auf dem Messegelände mit rund 3500 Besuchern: 2021 soll die Veranstaltungreihe widerholt werden.

01. Juni 2020, 13:01 Uhr

Husum | „Wir haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern aus der Situation das Beste gemacht.“ So kommentierte Klaus Liermann, Geschäftsführer der Messe Husum und Congress, eine 25-teilige Autokino-Veranstaltungsreihe, die in Kooperation mit dem Kino-Center Husum auf dem Messegelände stattgefunden hat.

Überwiegend gab es Filme zu sehen, an einem Abend aber auch eine Auto-Disco, die 214 gut gelaunte Feiernde in 80 Fahrzeugen anlockte. Eingerahmt in die Musik von Party-DJ Marcel Müller, die über UKW in die Autos übertragen wurde, traten mit Captain Jack und Loona zwei Stars aus den 1990-er Jahren live auf. Diese Auswahl resultierte aus einer Umfrage auf Social-Media-Kanälen, an denen sich knapp 1000 Musikbegeisterte beteiligt hatten.

Filme kann man auch zuhause gucken, Kino gibt’s nur im Kino oder eben im Autokino. Stephan Hartung, Kino-Center Husum

Es sei einfach schön gewesen, in die fröhlichen Gesichter der Besucher in den Autos zu blicken, die froh waren, nach vielen Wochen des Lockdowns endlich wieder etwas unternehmen zu können. Die Vorführungen seien in den ersten zwei Wochen ausverkauft gewesen, jene danach alle sehr gut besucht. In 1500 Autos schauten sich rund 3500 Besucher die Filme an.

Neuauflage 2021

„Die Veranstaltungsreihe war für uns eine tolle Sache, wir wollten gerne, dass die Leute das Kino nicht vergessen“, erklärte der 54-Jährige. Einig ist er sich mit Messe-Geschäftsführer Klaus Liermann, dass es im kommenden Jahr wieder eine gemeinsame Open-Air-Veranstaltungsreihe geben soll.