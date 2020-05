Corona-Krise in Nordfriesland : Volkshochschule Husum leidet unter Schließung: „Erwachsenenbildung bleibt auf der Strecke“

Die Husumer Volkshochschule hofft, ab Montag langsam wieder mit dem Kursbetrieb zu starten.

Avatar_shz von hn

13. Mai 2020, 11:59 Uhr

Husum | Plötzlich war es ganz still in der Volkshochschule Husum (VHS): Als im März die Schulen in Schleswig-Holstein geschlossen wurden, musste auch die Husumer Bildungseinrichtung ihre Türen für die Öffentlichkeit schließen. Bis heute durfte die VHS noch nicht wieder öffnen. Auch Angebote in Kleingruppen oder mit einer Eins-zu-Eins-Betreuung dürfen nicht angeboten werden.

Weiterlesen: Hereinspaziert: Besuche in Kinos, Museen und bei Chören erlaubt – aber nur am Computer

„Das ist auf vielen Ebenen eine Katastrophe“, sagt VHS-Direktor Hans-Peter Schweger. Er denkt an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die beispielsweise gerade in beruflichen Weiterbildungen stecken, Integrationskurse besuchen sollen oder wichtige Bewegungsangebote nicht mehr wahrnehmen können. Viele von ihnen könne man durch reine Online-Formate, die auch angeboten worden sind, nicht erreichen. Mitarbeiter und Kursleitungen haben beispielsweise ein Lauf-ABC, Pilates oder Yoga auf Englisch angeboten – kostenlos, auf dem spontan eingerichteten Online-Kanal der VHS.

Aber das ersetzt natürlich nicht den Regelbetrieb. Und so habe es auch die Kursleiterinnen und Kursleiter der VHS schwer getroffen, sagt Schweger. Fast alle von ihnen arbeiten auf Honorarbasis. Da seit der Schließung keine Einnahmen mehr geflossen sind, habe man auch keine Honorare mehr zahlen können. Als eingetragener Verein stemme die VHS den Hauptteil ihrer Kosten mit den Einnahmen aus Kursgebühren selber, so Schweger. Öffentliche Mittel seien zum Teil an durchgeführte Unterrichtsstunden gekoppelt. Auch hier fehlen also Einnahmen. Mittlerweile ist die gesamte Belegschaft in Kurzarbeit gegangen. Insgesamt arbeiten 28 Angestellte für die Volkshochschule. Sie ist immerhin die fünftgrößte VHS Schleswig-Holsteins. Ob das so bleibt, hängt ganz davon ab, wie sich die kommenden Monate entwickeln.

Weiterlesen: Volkshochschule Husum sieht sich modern aufgestellt

„Wir möchten unbedingt wieder starten“, sagt der Direktor. Und wahrscheinlich kann es ab kommenden Montag langsam wieder losgehen. Erste Angebote wie beispielsweise ein Laufkurs in Kleinstgruppen oder die außerschulische Förderung von Kindern und Jugendlichen sollen möglicherweise in der kommenden Woche beginnen. Mit seinem Team hat Hans-Peter Schweger Hygiene-Konzepte für alle Kursbereiche entwickelt, um für Besucher und Kursleiter die Gefahren einer Ansteckung mit dem Coronavirus reduzieren zu können. Das bedeutet aber auch, dass einige Kurse kleiner werden müssen. „Wir werden in den Unterrichtsräumen viel Wert auf das Einhalten eines Mindestabstands zwischen den Teilnehmern legen“, sagt Schweger.

Kleinere Kurse werden aber auch in einigen Bereichen vorerst höhere Kursgebühren bedeuten müssen. Die Kursleitungen sollen schließlich auch in Zukunft ihre gewohnten Honorare erhalten können. „Für alle Beteiligten bedeutet die aktuelle Situation eine große Veränderung“, fasst der Schulleiter zusammen, „unser Ziel ist, dass sich weiterhin jeder Besucher in der VHS wohlfühlen und ohne Sorge zu uns kommen kann.“