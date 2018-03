Eiderstedt : Vogelkundliche Aktionswoche

Der Nabu Naturzentrum und die Schutzstation Wattenmeer laden ein. Entdecker-Touren führen Vogelfreunde in die frisch aufgeblühte Eiderstedter Natur.

von hn

28. März 2018, 08:00 Uhr

Es ist wieder soweit: Nach sechs Jahren Pause wurden 2017 die Wiesenvögel im Eiderstedter EU-Vogelschutzgebiet gezählt. Das Eiderstedter Forum nimmt die Zähl-Ergebnisse zum Anlass, zusammen mit dem Nabu Naturzentrum und der Schutzstation Wattenmeer eine vogelkundliche Aktionswoche um die Daten, Fakten, Zahlen herum anzubieten.

Start ist am Montag, 23. April, um 10 Uhr in St. Peter, Ortsteil Dorf, Pfahlbau Strandhütte (Bushaltestelle Südstrand) mit einer vogelkundlichen Wattwanderung der Schutzstation Wattenmeer von etwa eineinhalb Stunden. Teilnehmer haben die Chance, viel Interessantes zu erfahren. Geklärt werden beispielsweise folgende Fragen: Warum kommen eigentlich so viele Vögel ins Wattenmeer? Warum haben sie verschiedene Schnabellängen? Welchen Gefahren begegnen sie im Wattenmeer?

Am Nachmittag des 23. April folgt um 16.30 Uhr (Startpunkt Nabu Naturzentrum, Katinger Watt) unter dem Titel „Traum vom Fliegen“ eine fachkundige Einführung und Vogelkiek. Schwerpunkt sind Enten und Wiesenvögel. Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Wer verhindert ist, hat eine zweite Möglichkeit: am Freitag, 27. April, 10.30 Uhr.

Um die harten Fakten geht es dann beim Eiderstedter Forum am Donnerstag, 26. April, ab 20 Uhr im Theatrium in Tetenbüll. Diplom-Biologe Frank Hofeditz stellt die Ergebnisse der Zählungen 2017 innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes vor. Dr. Hermann Hötker, Ornithologe und Leiter des Michael-Otto-Instituts des Nabu in Bergenhusen, zeigt die Bestandsentwicklung der Wiesenvögel in Schleswig-Holstein von 1990 bis heute auf – speziell die Situation in Eiderstedt seit 2001. Till Severon, Maßnahmen-Manager der Stiftung Eiderstedter Natur, stellt die neue Stiftung und deren Projekte zum Vogelschutz in Eiderstedt vor.

Zum Birdwatching per Fahrrad geht es am Freitag, 27. April, mit Diplom- Biologin Sabine Gettner von der Schutzstation Wattenmeer. Start ist um 13.30 Uhr am Bahnhaltepunkt Tating. Auf dieser etwa vierstündigen Tour nach Westerhever und zurück werden mit etwas Glück neben Kiebitz, Austernfischer und Nonnengans auch Uferschnepfe, Rotschenkel und Trauerseeschwalbe zu beobachten sein – ein echtes Naturerlebnis.

Das Wochenende 28. und 29. April steht beim Nabu Naturzentrum Katinger Watt unter dem Motto „Mehr sehen – mehr erleben“. Jeweils von 11 bis 17 Uhr bietet sich Interessierten die Gelegenheit, Zeit mit Gleichgesinnten und Experten bei der Vogelbeobachtung zu verbringen. Es geht um Austausch über die richtige Artbestimmung, die schönsten Vogelbeobachtungsgebiete am Nationalpark Wattenmeer, Einführung in die Naturfotografie und Digiscopie, um Bestimmungsliteratur und interessante Internetforen. Auch können verschiedene Optikmodelle der Firma Leica Camera AG getestet werden.

Mit fachkundiger Führung der Schutzstation Wattenmeer geht es am Sonntag, 29. April, um 12.30 Uhr ab St. Peter, Ortsteil Ording, Deichtreppe Hungerhamm, zu Fuß zur Vogelbeobachtung. Auf dem Zug zwischen südlichen Winterquartieren und arktischen Brutgebieten nutzen die sogenannten „Flying Five“ und viele andere Arten den außerordentlichen Nahrungsreichtum des Wattbodens, um sich neue Reserven für den Weiterflug anzulegen. Bei Hochwasser lassen sich die Vögel nah am Deich gut beobachten. Geplante Dauer der Tour: etwa zwei Stunden.

Den Abschluss der Aktionswoche bildet die Führung zu den „Flying Five“ am Sonntag, 29. April, 13 Uhr, vom Infohus in Westerhever. Vom Deich geht der Blick hinaus zu Rastgebieten arktischer Zugvögel im Nationalpark Wattenmeer und zu den Brutrevieren der Wiesenvögel. Die Experten der Schutzstation Wattenmeer stellen nicht nur die fünf auffälligsten Vogelarten des Wattenmeers mit ihren beeindruckenden Leistungen auf ihren Wegen zwischen der Afrika und Arktis vor, sondern auch in Westerhever heimische Brutvögel.

Die Angebote am 26., 28., und 29. April sind kostenlos, bei den übrigen Veranstaltungen werden die Teilnehmer um eine Spende gebeten. Empfohlene Touren-Ausrüstung: Wetterfeste Kleidung, Getränke für die Fahrradtour. Eigene Ferngläser dürfen gerne mitgebracht werden.



Weitere Info: https://eiderstedter-forum.de/aktuelle-themen-projekte/