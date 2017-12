Küstenschnack : Virale Blüten und die Balkan-Ente

vergrößern 1 von 1 Foto: adobestock / montage: nobis 1 von 1

von Lars Peters

erstellt am 10.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Einträge auf digitalen Tummelplätzen wie Facebook entwickeln nicht selten eine ungewollte Eigendynamik. Die Gefahr einer verklärenden Wirkung und von skurrilen Viral-Blüten ist dort allgegenwärtig – der Fluch der sozialen Medien, in denen der Lemming-Effekt steilgeht. Auswirkungen auf die Arbeit in Zeitungsredaktionen bleiben nicht aus. Schließlich muss die Presse mit der Zeit gehen. Und da ist ja auch noch die berufsständische Sensationslust. Plaudern wir also diesbezüglich mal aus dem Nähkästchen...

Oh Mann, was für eine Story: Die Besatzung der Lastwagen, die im Auftrag des Service-Clubs Round Table mit Weihnachtsgeschenken für arme Kinder nach Rumänien unterwegs waren, sei von der dortigen Polizei festgesetzt worden – eine alarmierende Nachricht, die da auf internen Wegen auf den Tisch der Redaktionsleitung flattert. Ein Konvoi mit Nordfriesen, darunter zwei Husumer, die in einem osteuropäischen Knast landen? Das muss sofort recherchiert werden... Also wird Witterung aufgenommen und der übliche Apparat in Gang gesetzt: Ein Kollege versucht der Geschichte auf den Grund zu gehen und die Grafik-Abteilung ein kreatives Feature-Bild für die Titelseite aus dem Hut zu zaubern. Das zeigt schließlich Weihnachtsgeschenke hinter Gittern – und soll an dieser Stelle unseren Lesern nicht vorenthalten werden. Denn aktuell gedruckt werden konnte es am Ende beim besten Willen nicht.

Warum? Nun, die telefonische Jagd nach dem berühmten O-Ton führte in eine gänzlich andere Richtung. Als es nach mehreren Versuchen endlich gelang, die Verbindung zu einem Beteiligten in Rumänien herzustellen, hieß es etwas außer Atem: „Wir laden hier gerade die Pakete ab.“ Das klang gut – aber was war mit der Festnahme? „Welche Festnahme?“, so die verdutzte Gegenfrage. „Das war doch nur ein Gag.“ Tatsächlich sei man mit den 40-Tonnern auf eine für maximal 3,5 Tonnen Gewicht zugelassene Straße abgebogen, daher von der Polizei angehalten und über eine tragfähigere Strecke zum Zielort begleitet worden. „Die waren total nett.“ Ah, okay. Die Geschichte ist also weg. Alte Journalisten-Weisheit: Zu viel Recherchieren macht die Story kaputt. Aber wenn das nur ein Gag war, wieso waren dann alle Round-Tabler in Husum so aufgeregt? „Weil wir das aus der Entfernung für bare Münze genommen haben...“ Für die ob der Auswirkungen peinlich berührte Quelle, die diese vermeintliche Skandalmeldung vom Balkan ungeprüft durchgesteckt hatte, ist das Ganze eine Lehre: „Wir müssen mit solchen Späßen auf Entfernung künftig vorsichtiger sein.“ Ja, bitte doch.