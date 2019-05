Auftritt vor 150 GästeN : Viöls Akkordeon-Spieler proben für Estland

Der Musik-Club Viöl lud zur öffentlichen Generalprobe in die Grund- und Gemeinschaftsschule ein.

von Herbert Müllerchen

12. Mai 2019, 17:21 Uhr

Viöl | Ein ganz besonderes Konzert veranstaltete der Musik-Club Viöl mit seinen beiden Orchestern. In der Pausenhalle der Grund- und Gemeinschaftsschule in Viöl verfolgten mehr als 150 Gäste eine Generalprobe der beiden Akkordeonorchester.

Der Grund für diesen außergewöhnlichen Auftritt liegt in der bevorstehenden Orchester-Reise nach Estland, wie Vereinsvorsitzende Ines Brodersen bestätigte. Rund 60 Musiker des ersten und zweiten Orchester werden sich am 26. Mai für eine Woche nach Estland auf den Weg machen. Mit dabei die beiden Dirigenten Alexander Buchner und Cinty Haberstroh- Andresen. Sie werden dann in Lyganuse, der Partnergemeinde der Kirchengemeinde, und in Kivioli auftreten. Darüber hinaus werden sie die Hauptstadt Tallinn besuchen und ein Konzert geben. Auf dem Programm stehen sowohl schwedische als auch estländische Musikstücke.

Während der Generalprobe dirigierte Buchner zum Beispiel das Musikstück „Halleluja“ von Leonard Cohen. Es gehört ebenfalls zum musikalischen Programm in Estland.

Möglicherweise wird noch kurzfristig ein Konzert in Südschweden in das einwöchige Programm mit aufgenommen, verriet Buchner.

Diese Konzertreise ist für die Spieler und den Verein ein enormer und finanzieller Kraftakt. „Ohne zahlreiche Sponsoren könnten wir diese Reise nicht antreten“, stellte Brodersen klar. Das Konzert reiht sich ein in das Projekt „Musik in Nordfriesland“, das unter dem Motto steht: „Wir machen mit.“