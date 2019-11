Amtsbereich Viöl : Vier Gemeinden suchen einen Kümmerer

Derzeit tun sich die Kommunen schwer, eine Nachfolgerin für Kerstin Heuer-Lehnert zu finden. Es mangelt an Bewerbungen.

von Silke Schlüter

17. November 2019, 13:12 Uhr

Viöl | Als Kerstin Heuer-Lehnert am 1. Dezember 2015 Gemeindekümmerin für die vier kooperierenden Dörfer Hase-lund, Löwenstedt, Norstedt und Sollwitt wurde, war ihr noch nicht so recht klar, was genau von ihr erwartet wird. Zwar gab es davor auch schon eine Gemeindekümmerin, aber wie das so ist bei der Schaffung neuer Jobs: Es brauchte seine Zeit, bis die tatsächlichen Umfänge feststanden.

Heute, gut vier Jahre später, läuft alles rund. Das Aufgabenspektrum ist groß – größer als anfangs gedacht. Dafür ist das Feld nun klar umrissen und in sich gut strukturiert. „Eigentlich“, so dachte sich die 54-Jährige, wäre deshalb jetzt ein guter Zeitpunkt, den Posten abzugeben – an jemanden, der noch einmal „neue und frische Ideen mitbringt und die Arbeit ansonsten fortschreibt“.

Doch die vom Amt Viöl gestartete Suche verlief im Sande: „Seit der Stellenausschreibung im Juli hat sich niemand für diesen Job interessiert“, staunt Kerstin Heuer-Lehnert, denn aus ihrer Sicht ist es eine so vielfältige und oft auch sehr dankbare Aufgabe, die für viele Menschen interessant sein könnte. „Zum Beispiel für jemanden, der noch nicht lange raus ist aus dem Berufsleben, der in der Region gut vernetzt ist und Lust hat, sich noch einmal einer neuen Herausforderung zu stellen“, sagt sie, betont aber auch, dass das Ganze auch für Berufstätige machbar ist: „Als Schulsekretärin stehe auch ich noch mitten im Berufsleben. Trotzdem war der zeitliche Aspekt in den letzten vier Jahren für mich nie das Problem. Natürlich gab es immer mal Phasen, in denen mehr zu tun war, in der Regel aber beschränkte sich mein Einsatz als Gemeindekümmerin auf zwei bis drei Stunden pro Woche.“

Dass sie sich aufgrund der erfolglosen Nachfolgersuche entschlossen hat, vorerst weiterzumachen, liegt vor allem daran, dass sie die in mittlerweile sechs Gemeinden installierten Jugendgemeinderäte nicht sich selbst überlassen möchte. „Die müssen fast alle noch auf etwas stabilere Füße gestellt werden“, sagt sie. Das bisher Erreichte zu stützen ist aus ihrer Sicht eine ihrer wichtigsten Aufgaben überhaupt – neben der Festigung der Vier-Dörfer-Kooperation, der Weiterentwicklung des Rufbus-Angebotes und der Unterstützung des Ehrenamtes.

„Zu meinen organisatorischen Aufgaben gehören die Vier-Dörfer-Feste, die landesweiten Wahlen der Kinder- und Jugendvertretungen im Amt Viöl und das jährliche Vier-Dörfer-Punschen in Norstedt“, zählt Kerstin Heuer-Lehnert auf. Hinzu kommen monatliche Treffs und Aktivitäten mit den Jugendlichen sowie zweimal jährlich die Teilnahme an den Sitzungen der Vier-Dörfer-Lenkungsgruppe. „Das macht alles wahnsinnig viel Spaß! Man kommt mit so vielen Menschen in Kontakt und steht damit immer mitten im Leben – es ist eine wirklich tolle Aufgabe, für die auch eine Entschädigung gezahlt wird“, betont sie immer wieder.

Da die in der offiziellen Stellungbeschreibung formulierten Anforderungen nur wenig von dem wiedergeben können, was ihre Arbeit so schön, spannend und bereichernd macht, hat Kerstin Heuer-Lehnert einen Vorschlag: „Wie wäre es, wenn mich jemand im kommenden Jahr begleitet und unterstützt und bei Gefallen langsam in die Aufgaben einer Gemeindekümmerin hineinwächst?“ Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mit ihr persönlich in Verbindung setzen oder die Bürgermeister von Haselund, Löwenstedt, Norstedt oder Sollwitt ansprechen.