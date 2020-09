Vielseitige Husumer Filmtage

Am Donnerstag geht’s los: Im Kino-Center Husum werden Streifen zu ganz unterschiedlichen Schwerpunkten gezeigt

22. September 2020, 10:23 Uhr

Husum | Der Pandemie zum Trotz finden die 35. Husumer Filmtage wie geplant ab morgen bis zum 30. September statt. Eröffnet werden sie3 am Donnerstag, 24. September, in Anwesenheit des Schauspielers Jonas Nay mit dem Kriegsdrama „Persischstunden“. Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt der Film von einem jungen Belgier, der 1942 von der SS verhaftet und in ein deutsches Konzentrationslager verschleppt wird. Er entgeht der Exekution, indem er schwört, Perser zu sein. Eine Lüge, die ihn zunächst rettet, weil einer der SS-Offiziere nach Kriegsende im Iran ein Restaurant eröffnen und daher Persisch lernen will. Gilles sieht sich gezwungen, Wort für Wort eine Sprache zu erfinden, die er nicht beherrscht. Wohl wissend, dass ihn jeder Fehltritt das Leben kosten könnte… Jonas Nay glänzt hier in der Rolle eines egoistischen, skrupellosen Wehrmachtssoldaten.

Ihm ist eine kleine Werkschau gewidmet, die am Freitag, 25. September, das preisgekrönte Drama „Wir sind jung. Wir sind stark“. (15.30 Uhr) über die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 präsentiert. Ebenfalls zu sehen: Das Psychodrama „Hirngespinster“ (21 Uhr) über einen an Schizophrenie erkrankten Vater und sein belastetes Verhältnis zu seinem Sohn sowie die NDR-Komödie „Vadder, Kutter, Sohn“ (18 Uhr), die 2017 mit Jonas Nay und Axel Prahl in Husum und Umgebung gedreht wurde. Mit etwas Glück wird der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Lars Jessen vor Ort sein. Jonas Nay hingegen wird per Videobotschaft zum Publikum sprechen und zudem mit Husumer Schülern ein Filmgespräch über „Persischstunden“ führen.

„Persischstunden“ ist einer von sechs Beiträgen zum diesjährigen Themenschwerpunkt „Falsch verstanden – halbe Wahrheiten“ (26.9., 18 Uhr) über Fake News, Filter Bubbles, Hass-Mails und Pranger-Blogs als Phänomene unserer Zeit. „So hemmungslos wie heute wurde kaum je in der Öffentlichkeit gefälscht, gepöbelt und gelogen“, sagt Hans-Peter Schweger, Leiter der Volkshochschule und Veranstalter der Husumer Filmtage. „Dagegen hilft nur beharrliche Aufklärung“, sagt er.

Doch was kann der mündige Bürger noch glauben, wie den Überblick behalten?

Die Protagonisten in den ausgewählten Filmen stehen genau vor diesem Problem. Das betrifft sozial benachteiligte Kinder auf Kuba („Conducta“, 28.9., 20 Uhr), Manager in einem Bewerbungsverfahren („Die Methode“, 25.9., 18 Uhr), enttäuschte amerikanische Wähler („Fahrenheit 11/9“, 27.9., 17 Uhr), Angestellte eines krakenhaften Digitalkonzerns („The Circle“, 26.9., 19 Uhr), den Aufklärer der von Roman Polanski gedrehten historisch-politischen „Intrige“ (30.9., 20 Uhr) sowie überforderte Eltern, deren Tochter einem Internetverbrecher zum Opfer fällt („Trust – Die Spur führt ins Netz“, 29.9., 18 Uhr). Vertieft werden die in den Filmen behandelten Aspekte durch den Vortrag „Wie die digitalen Medien unsere Meinungsbildung verändern“ von Dr. Jan-Hinrik Schmidt vom Leibniz-Institut Hamburg (26.9., 18 Uhr) sowie mit Buchtipps der Schlossbuchhandlung Husum (29.9.).

Als Sonderaufführung wird am letzten Tag (30.9., 18 Uhr) die neue digitalisierte Fassung des 1979 gedrehten Science-Fiction-Dramas „Die Hamburger Krankheit“ zu sehen sein. Der Film schildert den Ausbruch einer mysteriösen Virusepidemie in Hamburg, die aus heutiger Sicht gar nicht mehr so surreal erscheint. Der mittlerweile 83-jährige Regisseur Peter Fleischmann wird zur Wiederaufführung des Films im Kino Center zu Gast sein.

Und da die genannten Filme längst nicht alle in der langen Reihe der diesjährigen Filmtage sind, lohnt sich ein Blick ins Programm. Zu finden ist es unter www.husumer-filmtage.de





Sicherheitskonzept





Für die Kino-Betreiber ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich die Kino- und Filmtage-Besucher aufgrund eines durchdachten Hygienekonzeptes keine Sorgen machen müssen, sondern alle Vorführungen unbeschwert genießen können. „Im Saal“, so Sylvia Marksteiner-Hartung, „sorgen wir mit entsprechend großen Abständen für die Sicherheit der Besucher. Zum Glück gibt es bei uns keine endlos langen Reihen – die längste zählt gerade mal sieben Plätze und darf komplett genutzt werden, sofern die Gäste einer Familie beziehungsweise Kohorte angehören.“

Masken muss niemand während der Vorführung tragen und es darf auch etwas verzehrt werden: „Unser Team bedient die Kinobesucher gerne an ihren Plätzen“, sagt sie. Wichtig ist ihr auch die Information, dass die Luft in allen Kinosälen permanent abgesaugt und x-mal umgewälzt wird. „Für Frischluft ist immer gesorgt. Das gilt übrigens auch für die älteren Säle, die ursprünglich mal als Raucherkinos eingerichtet wurden und daher einen besonders starken Abzug haben.“

Zudem wurde das Kassensystem umgestellt, so dass nun nach einer Reservierung die Plätze rundum automatisch gesperrt werden. „Das sorgt für mehr Flexibilität in der Platzwahl und endlich auch wieder für die Möglichkeit, sich seine Lieblingsplätze zu sichern“, freut sich das Team, das ausdrücklich auch spontane Besucher willkommen heißen will. „Eine Reservierung hilft uns natürlich, ist aber nicht verpflichtend“, betont Stephan Hartung, der – um die Begegnungsverkehre zu minimieren – zusätzlich die Vorstellungszeiten entzerrt hat. „Der Kinobesuch hier bei uns ist wirklich eine total sichere Sache“, bestätigt er.

In Husum werden übrigens in diesem Jahr ungewöhnlich viele Filme vor dem offiziellen Kinostart präsentiert: der Dokumentarfilm „Mythos im Meer – Die privaten Sylter Filmschätze“ (29.9., 18 Uhr) sowie die Spielfilme „Im Feuer“ (28.9., 20 Uhr), „Coup“ (25.9., 20 Uhr) und „Sag Du es mir“ (29.9., 20 Uhr) mit der gerade erst preisgekrönten Darstellerin Gisa Flake.