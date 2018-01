Entenrennen Husumer Hafentage : Viele, viele gelbe Enten suchen einen guten Zweck

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

Die Vorbereitungen für das 12. Husumer Entenrennen haben bereits begonnen. Und der Husumer Round Table sucht ein lokales soziales Projekt, das er diesmal mit den Erlösen des Events unterstützen kann. Die Tabler freuen sich über Vorschläge. Die Beschreibung dafür in Frage kommender Projekte für den guten Zweck und die geplante Mittelverwendung kann bis zum 1. März an: Entenrennen@rt121.rtd-mail.de gesendet werden.

Die Veranstaltung ist Teil der Husumer Hafentage am 12. August. In deren Rahmen werden wieder 5.000 Enten an den Start gehen, und jeder Loskäufer unterstützt das Projekt mit seinem Kauf.