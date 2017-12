Ausblick auf das Jahr 2018 in Husum : Viele Projekte – ein Gesamtkunstwerk

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Penneke 1 von 1

von Friederike Reußner

erstellt am 27.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Zum Jahresabschluss kommen Bürgermeister Uwe Schmitz und Bürgervorsteher Peter Empen zu Wort. Im ersten Teil des Interviews warfen sie den Blick zurück auf 2017, im zweiten Teil beschäftigen sie sich mit den Herausforderungen des kommenden Jahres.

Herr Empen, Sie haben bei der Weihnachtsfeier der Stadtvertreter eine sehr emotionale Rede gehalten. Darüber, wie gern sich die Politik über alle Parteigrenzen hinweg setzt und wie schön Sie das finden . . .

Empen: . . . dazu muss ich sagen: Das war ein Reflex auf das, was wir davor in der Sitzung erlebt haben – eine unheimliche Harmonie, mit der der Haushalt zügig verabschiedet worden ist. Der war richtig gut in den Ausschüssen vorbereitet worden. Das haben wir auch schon anders erlebt.

Aber bald stehen Kommunalwahlen an. Überspitzt formuliert: Wenn sich in Husum alle lieb haben und das Gleiche wollen – wie soll der Husumer wissen, wen er wählen soll?

Empen: Es stimmt, wir haben in der Politik manchmal keine Trennschärfe mehr. Aber es wird sicherlich vor der Kommunalwahl auch zu unterschiedlichen Themensetzungen und Auseinandersetzungen kommen. Und die scheut auch niemand.

Und für die Wahl gibt’s dann ein paar Showkämpfe?

Empen: Nein. Es gibt ja Unterschiede zwischen den Fraktionen. Die werden auch deutlich herausgearbeitet werden. Aber trotzdem stimmt die Chemie.

Schmitz: Sie haben natürlich Recht, es ist unheimlich schwer für diejenigen, die im Wahlkampf gegeneinander antreten, sich irgendwie zu profilieren. Das fällt ja schon auf Bundes- oder Landesebene immer schwerer. Klar, alle wollen sie Tourismus und sozialen Wohnungsbau und vernünftige Verkehrsbedingungen und Einkaufsmöglichkeiten – das sind die Big Points, über die es ja gar keinen Dissens geben kann. Am Ende wollen alle das Gleiche, oder fast das gleiche für Husum. Es ist dadurch natürlich schwer, im Wahlkampf zu sagen: Wir sind die Besseren, und diese Aussage dann auch zu begründen. Ich sehe schon, dass das ein Thema sein wird. Aber mir geht es wie dem Bürgervorsteher: So gut wie der Haushalt – auch von Kollegen aus der Kämmerei – vorbereitet und beraten wurde, läuft es lange nicht immer.

Was wünschen Sie den Husumern für 2018?

Schmitz: Weltfrieden? Oder ein Pony . . . (lacht). Wir wünschen den Menschen natürlich, dass sie sich in Husum wohl fühlen. Und wir versuchen, ihnen im Rahmen unserer Möglichkeiten dabei zu helfen. Wir bekommen auch immer wieder Rückmeldung, wie schön es hier ist. Klar, es könnte immer irgendetwas besser sein.

Empen: Ich möchte, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist. Die Situation, in der wir uns jetzt befinden – dass wir die auf Flaschen ziehen und schön gären lassen. Das wünsche ich mir schon, auch vor dem Hintergrund des anstehenden Kommunalwahlkampfs. Dass wir das, was wir in den vergangenen fünf Jahren erarbeitet haben, über den Wahlkampf hinaus konservieren können.

Konservieren klingt für mich nicht gerade zukunftsträchtig-dynamisch.Meinen Sie damit, dass die gleichen Leute nach der Kommunalwahl wieder in den Gremien sitzen, vielleicht mit ein paar Neuen?

Empen: Konservieren bedeutet für mich auch, dass die Qualität auf einem hohen Niveau bleibt. Es muss uns abgenommen werden: Die machen das richtig. Die haben die Stadt im Blick.

Schmitz: Jetzt kommen wir wieder zur fehlenden Trennschärfe im Wahlkampf. Ich wünsche den Politikern, dass ihr Wirken mit einer möglichst hohen Wahlbeteiligung belohnt wird. Die Leute ahnen ja oft nicht, wie viel Arbeit hinter dem Ehrenamt Kommunalpolitiker steckt.

Empen: Ich würde mir wünschen, dass Menschen in Husum ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und sich engagieren. Dieses Gefühl, ich muss auch etwas tun für meine Gemeinde. Beispielsweise wie diejenigen, die die Husumer Nachrichten in der Aktion Menschen des Jahres vorstellen. Diese Aktion sagt doch: Es gibt Menschen wie diese – wollt Ihr nicht dazu gehören?

Welches von den Projekten im Jahr 2018 ist Ihr persönliches Lieblingsprojekt?

Schmitz: Wir haben viele Dinge auf den Weg gebracht, wie beispielsweise den Neubau des Hallenbads. Wir haben Grunderwerbe auf der Agenda, mit denen wir voran kommen müssen. Wir haben das Shopping-Center, von dem ich mir wünsche, dass es voran geht. Wir haben das Mobilitätskonzept und sollen eine Kita bauen. Kita, Shopping-Center, Finanzamtsneubau, Dockkoog – das wird alles 2018 nicht fertig. Es müssen noch eine ganze Reihe von Schritten gegangen werden, bis es so weit ist. Und wenn diese Projekte alle den Planungen entsprechend voran gehen, dann ist das das Gesamtkunstwerk, das Gesamtprojekt. Ein einzelnes Lieblingsprojekt habe ich nicht.