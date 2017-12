DAK-Gesundheitsreport : Viele Nordfriesen schlafen schlecht

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa/tmn 1 von 1

von Jörg von Berg

19.Dez.2017

Haben Sie schon wieder schlecht geschlafen und fühlen sich zu Beginn des Tages wie gerädert, kämpfen tagsüber ständig mit Müdigkeit? Wenn das keine Ausnahme ist und das normale Leben dadurch seit längerer Zeit massiv beeinträchtigt ist, dann sollten Sie den Arzt Ihres Vertrauens zu Rate ziehen. Denn häufige Ein- und Durchschlaf-Störungen, die einhergehen mit schlechter Schlafqualität plus Müdigkeit und Erschöpfung am Tag – von Medizinern Insomnien genannt – werden häufig nicht ernst genug genommen. Betroffene gehen nicht zum Arzt, weil sie Schlafstörungen nicht als Krankheit sehen oder sich selbst helfen wollen.

Das weist der aktuelle Gesundheitsreport 2017 der DAK-Gesundheit aus. Die Krankenkasse hat in Nordfriesland rund 19 500 Versicherte, bundesweit sind es 240 000. Den Report legte Simone Hansen-Zobel – sie leitet das für die Westküste zuständige DAK-Servicezentrum in Husum – zum zehnten Mal in Folge mit regionalen Daten für den Kreis Nordfriesland vor.

Ausgewertet werden die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen der DAK-Versicherten aus dem jeweiligen Vorjahr. Zusätzlich wurde jetzt – zum zweiten Mal nach 2010 – der Themenkomplex „Schleswig-Holstein schläft schlecht – ein unterschätztes Problem“ intensiver beleuchtet.

Insgesamt nehmen sich die Daten für Nordfriesland nicht schlecht aus. So ist die Zahl der Ausfalltage bei den Versicherten der Kasse im Kreisgebiet laut Untersuchung gesunken. Statistisch gesehen waren an jedem Tag des Vorjahres 38 von 1000 Arbeitnehmern krankgeschrieben, wobei der Krankenstand landes- und bundesweit 3,9 Prozent betrug. Zum Vergleich: Der höchste Krankenstand in Schleswig-Holstein wurde mit 4,5 Prozent in Neumünster verzeichnet.

Beinahe jeder vierte Ausfalltag in Nordfriesland war auf Muskel-Skelett-Erkrankungen zurückzuführen. „Rückenschmerzen & Co. nahmen um drei Prozent zu und rangierten erneut auf Platz eins der häufigsten Krankheitsarten“, stellt Simone Hansen-Zobel fest. An zweiter Stelle folgen psychische Erkrankungen wie Angstzustände und Depressionen (plus 13 Prozent). Mit Anteilen von jeweils elf Prozent aller Ausfalltage folgen als Krankheitsursachen Verletzungen (minus 16 Prozent) und – leicht rückläufig – Atemwegserkrankungen wie Bronchitis. Dabei sind in Nordfriesland 4,7 Prozent der Langzeit-Erkrankungen von 43 und mehr Tagen ursächlich für 51 Prozent aller Fehltage.

Deutlich zugenommen haben in den vergangenen Jahren Krankmeldungen in Folge von Schlafstörungen. So kommt der DAK-Report, der mit den Ergebnissen einer bundesweiten Befragung von mehr als 5000 Beschäftigten im Alter zwischen 18 und 65 Jahren untermauert wird, zu dem Fazit: Fast 78 Prozent aller Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein klagen über Schlafprobleme. Seit 2010 ist der Anteil von Ein- und Durchschlafproblemen betroffenen 35- bis 65-Jährigen um sage und schreibe 31 Prozent gestiegen. Jeder zwölfte Arbeitnehmer leidet inzwischen sogar unter schweren Schlafstörungen (Insomnien).

Als Ursachen und Risikofaktoren führt die DAK Arbeitsbedingungen mit starkem Termin- und Leistungsdruck, Überstunden, Nachtschichten und ständige Erreichbarkeit nach Feierabend an. Hinzu kommt häufig ungezügelter Medienkonsum vor dem Einschlafen. „Viele Menschen haben nachts das Smartphone an der Steckdose, können aber ihre eigenen Akkus nicht mehr aufladen“, machte Simone Hansen-Zobel deutlich. Sie warnt: „Die Beschwerden müssen ernst genommen werden, da chronisch schlechter Schlaf der Gesundheit ernsthaft schaden kann.“

Hilfe für Betroffene gibt es auch im Schlaflabor in Niebüll. Dort werden pro Jahr etwa 450 Patienten – überwiegend mit schlafbezogenen Atmungsstörungen (Schlafapnoe-Syndrom/ Atemaussetzer im Schlaf) – behandelt, so Dr. Anke Jary, Fachärztin für Neurologie und Schlafmedizin. Patienten mit Schlafstörungen aus anderem Grund – wie psychische Erkrankungen, unruhige Beine (Restless-legs-Syndrom) und Insomnien – gelangen zumeist nicht in ein Schlaflabor. Diese werden in der Regel ambulant in der Praxis diagnostiziert und behandelt.

„Sofern eine wesentliche, beeinträchtigende Tagesmüdigkeit und -schläfrigkeit auftritt, sollte rasch zunächst der Hausarzt aufgesucht werden“, rät Anke Jary. Dort werde durch eine erste Befragung geklärt, ob sich dahinter eine Atmungsstörung im Schlaf verbergen könnte. Neben Müdigkeit oder Schläfrigkeit am Tag, mit der Gefahr des Einschlafens etwa beim Autofahren, bestehe ein erhöhtes Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen wie hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen bis hin zum Schlaganfall.

Bei einer Insomnie mit über lange Zeit geringer nächtlicher Schlafdauer von weniger als fünf Stunden sollte ebenfalls zuerst der Hausarzt aufgesucht werden. „Wobei der Zeitpunkt des Aufsuchens zunächst von dem eigenen Leidensdruck abhängt, er sollte aber spätestens nach drei Monaten erfolgen“, rät sie. Dann besteht nämlich bereits die Gefahr, dass die Insomnie eine chronische Störung wird.

Neben anderen gezielten Angeboten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement bietet die DAK zu diesen Themen Informationen im Internet und ihren Versicherten seit Kurzem rund um die Uhr auch eine spezielle Schlaf-Beratung (Hotline 040/325 325 805) an. Mediziner beraten in 22 Sprachen – „man kann mit einem Arzt sogar skypen“, sagt Hansen-Zobel.