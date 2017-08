Garding : Viele Ideen für ein attraktives Stadtleben

vergrößern 1 von 1 Foto: lto 1 von 1

Neue Wege, etwas für die Stadt und ihre Bürger zu tun, beschreitet der Verein „Wir für Garding“. Er wurde im Herbst 2016 vom ehemaligen Vorstand des Tourismusvereins Garding, bestehend aus Peter-Martin Volquardsen, Carolin Kühn, Tim Clausen, Almut Paulsen, Maren Diedrichsen und Tanja Weinekötter gegründet. Der Tourismusverein hatte sich zu Beginn diesen Jahres aufgelöst. Der Grund: Nach Ansicht des Vorstands werden dessen Aufgaben von genügend anderen Einrichtungen wahrgenommen, als da wären die Tourist-Information am Marktplatz, das Stadtmarketing und Lokale Tourismus-Organisation St. Peter-Ording/Eiderstedt, die sich vor allen Dingen um das überregionale Marketing kümmert. So war im Juli der neue Internetauftritt für Eiderstedt präsentiert worden. Während die Tourist-Information mit ihren zwei Mitarbeitern den Gardinger Vermietern als Ansprechpartnern dienen.

Der Vorstand des Tourismusvereins wollte jedoch weiterhin für Garding aktiv bleiben und die Stadt und ihre Bewohner flexibel dort unterstützen, wo es notwendig ist. Dies muss allerdings nicht zwingend den Tourismus im Fokus haben, wie Carolin Kühn von „Wir für Garding“ erklärt.

Der Verein versucht, durch Mitgliedsbeiträge und Aktionen Geld für Garding zu generieren. Dieses Geld soll dann in die Umsetzung von Ideen, Projekten, Institutionen für Garding investiert werden. Jedes neue Mitglied darf gewiss sein, dass sein Jahresbeitrag dabei hilft, Garding noch ein Stück liebenswerter, schöner und kultureller zu machen. Der Jahresbeitrag von 15,90 Euro ergibt sich aus dem Jahr 1590, als Garding das Stadtrecht verliehen wurde, so Kühn weiter. Beitrittserklärungen können bei Z-Immobilien und Werbeagentur Almut Paulsen abgeholt oder brieflich bei c.kuehn-schenk@freenet.de angefordert werden.

Der Verein wird auch weiterhin eigene Events veranstalten und sich auch aktiv in andere Veranstaltungen mit einbringen. Der Verein veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die beliebte „Black Magic für eine Nacht“- Party am 27. Oktober und wird ein Event zur Veranstaltungsreihe „Erzähl mir was! Auf Eiderstedt“ beisteuern. Gerne möchte der Verein darüber hinaus beim Weihnachtsmarkt des Gewerbevereins mit einem Stand vertreten sein. Ein weiteres Ziel ist die Ortsverschönerung. Als eine der ersten Aktionen hat der Verein der Stadt einen kombinierten Maibaum-/Flaggenmast am Marktplatz gestiftet. Zu besonderen Anlässen wie Ostern und 1. Mai wird der Maibaum mit einem passenden thematischen Kranz bestückt. In der Zwischenzeit weht dort die Stadtfahne Gardings, so Carolin Kühn.

„Gerne unterstützen wir hier auch Ideen und Projekte, die Garding hier zugute kommen“, betont sie. Ideen können dem Vorstand direkt vorgeschlagen werden und man realisiert sie gemeinsam. Dies hat in der Vergangenheit auch schon gut mit dem Bürgertreff funktioniert. Auch Ideen und Vorschläge einzelner Bürger werden gerne aufgenommen und können an c.kuehn-schenk@freenet.de gemailt werden. Mit dem Bürgertreff sowie Musik für Garding arbeitet der Verein auch weiterhin eng zusammen, und natürlich mit der Stadt. „Wir haben ein tolles Netzwerk in Garding“, so Kühn.

Gerne möchte der Verein seinen Bürgern auch direkt Gutes tun. Hier sind bereits Ideen für das Jahresende konkret in Planung, die aber an dieser Stelle noch nicht verraten werden sollen. Manchmal fehlt es am Finanziellen. Auch hier möchte der Verein punktuell aktiv werden und dort spenden, wo es direkt nötig ist. Dies kann beispielsweise die Bücherei betreffen, das Jugendzentrum oder auch andere Einrichtungen des Gemeinwohls.

Weitere Info unter c.kuehn-schenk@freenet.de.





von Ilse Buchwald

erstellt am 25.Aug.2017 | 11:00 Uhr