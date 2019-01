Namen und Notizen aus Husum und Umgebung : Viele Gewinner

Von Spenden, Clubmeistern und Verlosungen: Viele Menschen in Husum und St. Peter-Ording wurden glücklich gemacht.

von Stefan Petersen

22. Januar 2019, 12:59 Uhr

Radeln im Tandem – für die Männer der Radsportgruppe der Husumer Horizonte, Wohneinrichtung für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung, ist das ein großes Vergnügen. Manche sind fit im Straßenverkehr, andere sind unsicher bezüglich der Verkehrsregeln. Die Gruppe sucht noch „Kapitäne“, die sie auf ihren Radtouren rund um Husum begleiten. Die Johanniter-Hilfsgemeinschaft Altes Herzogtum Schleswig kennt die Freude, die das den Männern bereitet. Daher haben sie Husumer Horizonte 750 Euro gespendet, um das Projekt zu unterstützen. Die Johanniter treten ehrenamtlich dort ein, wo staatliche Fürsorge personell oder finanziell nicht ausreicht. Sie verweisen auf ihre mehr als 900 Jahre alte Tradition, in der sie ihre christliche Verantwortung gegenüber den Schwachen in der Gesellschaft wahrnehmen.

Kontakt: Rolf Nickels, Telefon 04841/ 640125 oder per E-Mail an wg9@husumer-horizonte.de.



Zu Beginn des neuen Jahres fand das traditionelle Essen des Skatclubs Goldene Buben Husum im Spiellokal Dörpscafé statt. Dabei wurden auch die Clubmeister geehrt. Clubmeisterin mit 1212 Punkten wurde zum ersten Mal Sabine Dunker, Clubmeister wurde Claus Clausen mit 2935 Punkten. Den Weihnachtswechselpokal konnte sich Norbert Steiner mit 1469 Punkten sichern. Auch 2019 suchen die Goldenen Buben wieder Verstärkung, auch Damen. Wer Interesse hat, sollte montags bis 19.30 Uhr im Spiellokal Dörpscafe, Lund 54, vorbei schauen.

Über den Hauptgewinn von 25.000 Euro beim VR-Bank-Gewinnsparen freut sich Kai Gerling aus St. Peter-Ording. In der neu eröffneten Filiale am Marktplatz in St. Peter-Dorf überraschte ihn Privatkundenberaterin Inke Thormählen. In allen Filialen der VR-Bank Westküste oder unter www.vrbank-westkueste. de/gewinnsparen können Gewinnsparlose erworben werden. Ein Los kostet sechs Euro im Monat, davon bekommt der Gewinnsparer im November des Jahres 4,50 Euro wieder ausbezahlt. 1,50 Euro gehen in die Verlosung und so hat jeder Gewinnsparer die Chance auf große Geldgewinne oder im März auf einen von drei Mercedes GLC.

Mit der Unterstützung des Famila-Marktes in Husum und der Firma Ramelow in Heide hat die VR-Bank Westküste 50 Wünsche erfüllt. Bis zum 10. Dezember durften alle Kinder bis 15 Jahre in der VR-Bank ihren Wunschzettel mit einem Wunsch bis 25 Euro einreichen. Über 550 Wunschzettel sind eingegangen. Das Los hat entschieden und 50 Gewinner gezogen, die zur Geschenkübergabe nach Husum oder nach Heide eingeladen wurden. Die Gewinner in Husum waren Gyde, Lenn Kian, Laura, Jonte, Malte, Jonas, Julian, Kiara, Rasmus, Tjade, Klaas, Smilla, Jannik, Mirella, Lewe, Kjer Gonne, Jannis, Marcel, Janne, Maite, Merle, Rieke, Max, Zoey und Maya.