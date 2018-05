Hattstedt : Viel zu tun für neuen Gemeinderat in Hattstedt

Viel zu tun in Hattstedt: Die Kita-Erweiterung und Bau- und Pflasterarbeiten unter anderem für den Bäckerstieg stehen an.

von Stephan Bülck

12. Mai 2018, 10:30 Uhr

Für die neue Gemeindevertretung in Hattstedt wird es einiges zu tun geben. Dies ging aus den Berichten der Ausschussvorsitzenden auf der jüngsten Sitzung hervor. So wurde die Erweiterung der gemeindlichen Kindertagesstätte (Kita) mit Kosten in Höhe von 672 000 Euro vorgestellt und für die Ausschreibung beschlossen.

Einstimmig gefasst wurden außerdem der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 21 sowie der Änderungsbeschluss des Flächennutzungsplanes für den Sportpark und das geplante Baugebiet (wir berichteten).

Einig waren sich die Gemeindevertreter auch bei der Teilnahme der Kita An de Kark am Kita-Portal Schleswig-Holstein. Diskutiert wurde dagegen über das geplante Pilotprojekt der Teilzeitbuchung in der Einrichtung. Die Einwände bezogen sich dabei auf den möglichen Rückgang der Anmeldungen in der kommunalen Kita als auch auf die pädagogischen Folgen für die Kinder. Letztlich entschied das Gremium mehrheitlich, den Versuch zunächst für ein Jahr zu genehmigen.

Ebenfalls mehrheitlich beschlossen wurde die Einstellung einer Kraft für den Hort mit 14 Wochenstunden, um die geforderte Aufsicht über die Mittagszeit zu gewährleisten. Die Personalkosten dafür wurden mit 16 000 Euro jährlich beziffert.

Auf den Weg gebracht wurden außerdem einige Bau- und Pflasterarbeiten unter anderem für den Bäckerstieg, den Parkplatz am Sportpark sowie den Innenhof des OK-Treffs für rund 12 600 Euro. Weitere 6500 Euro gab der Gemeinderat für Sanierungsarbeiten am Schobüller Weg frei. Beschlossen wurde auch die Ersatzbeschaffung für den Kommunaltraktor für rund 36 000 Euro. Genehmigt wurde die Jahresrechnung 2017. Das Defizit der Gemeinde beläuft sich demnach aktuell auf rund 1,4 Millionen Euro.