Viel Lob für Langenhorns Klärwerks-Leiter

von Rahn

25. August 2019, 15:41 Uhr

Langenhorn | „Allen Ehrenamtlern, die sich beim Sommerfest wieder eingebracht haben, danke ich. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg“, erklärte Langenhorns Bürgermeister Olde Oldsen in der jüngsten Gemeinderats-Sitzung. Vor wenigen Tagen habe er, informierte er weiter, Klärwerkswärter Johann Johannsen zum 25-jährigen Betriebsjubiläum gratuliert. Die Gemeinde könne sich glücklich schätzen, einen solchen umsichtigen Mitarbeiter zu haben.

Johannsen habe kürzlich einen ausführlichen Sachstandsbericht über den Betrieb der angeschafften Schlammentwässerungsanlage abgegeben. Er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Schlammkonsistenz stark durch die Abwässer der Meierei beeinflusst wird. Durch umfangreiche Einstellungen und erheblichem Aufwand konnte erreicht werden, dass der Schlamm auf einen Trockensubstanzanteil von 20 Prozent entwässert werden kann. Das laufe inzwischen gut. Allerdings werde ein Austausch der Förderschnecke durch eine neue Spiralschnecke erforderlich, damit die Anlage effektiver arbeitet. Hierfür wird die Gemeinde einen Rabatt von 8060 Euro erhalten, so dass sich die Investition auf rund 8850 Euro belaufen wird. Dafür gaben nun die Gemeindevertreter aufgrund der Empfehlung des Fachausschusses einstimmig grünes Licht, ebenso für die weitere Optimierung der Schlammlagerung und -abfuhr, indem Stützwände und eine weitere Lagerfläche installiert werden sollen. Der günstigste Anbieter wird die Arbeiten für 30.664 Euro durchführen.

Weiter informierte der Gemeinde-Chef, dass die Klärschlammverwertung durch landwirtschaftliche Aufbringung erfolgt. Durch den Erlass der neuen Düngemittelverordnung wird die Einhaltung der Vorgaben und Anforderungen immer aufwendiger und kostenintensiver. „Es bleibt abzuwarten, ob diese Art der Verwertung in Zukunft noch Bestand haben Wird“, so Oldsen. Um auch in diesem Bereich auf mögliche Veränderungen reagieren zu können, haben die Gemeinden Langenhorn und Bordelum neben zahlreichen anderen eine gemeinsame Machbarkeitsstudie zur künftigen Klärschlammverwertung über die Stadt Husum in Auftrag gegeben. Sollte weiterhin eine Lagerung des entwässerten Schlamms auf dem Areal des Klärwerks nötig sein, so werde der Bau einer Überdachung erforderlich.