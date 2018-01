Feuer im Kreis Nordfriesland : Video: Nordsee-Hotel in Husum in Flammen – Brandstiftung nicht ausgeschlossen

vergrößern 1 von 2 Foto: Elke Gerlach 1 von 2

von Sebastian Iwersen

erstellt am 15.Jan.2018 | 13:39 Uhr

Husum | Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen schon meterhoch aus dem Dach des „Nordsee-Hotels“ in Husum im Kreis Nordfriesland. Zunächst hatten die Einsatzkräfte die Befürchtung, dass sich noch Gäste in dem direkt hinter dem Deich zur Nordsee gelegenen Hotels aufhalten könnten. „Dies bewahrheitete sich zum Glück nicht“, sagte Einsatzleiter Alexander Mumm. Trotzdem durchsuchten die Feuerwehren das Innere des brennenden Gebäudes – fanden jedoch niemanden. Dann stellte sich für die Feuerwehr heraus: Das Hotel war leer.

Mit zwei Drehleitern bekämpften die rund 140 Einsatzkräfte den ausgedehnten Brand, der das gesamte Dach des vierstöckigen Gebäudes erfasst hatte – bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und eisigem Wind eine kräftezehrende Aufgabe. Zudem bereitete die schlechte Wasserversorgung den Einsatzkräften Probleme. Sie mussten eine rund zwei Kilometer lange Schlauchleitung zum nahegelegenen Hafen legen, um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben.

Trotz dieses umfangreichen Einsatzes konnte nicht verhindert werden, dass der Dachstuhl sowie das darunterliegende Stockwerk vollständig ausbrannten. Nach Einschätzung des Einsatzleiters ist das Gebäude nun nicht mehr zu nutzen.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Die Kriminalpolizei Husum war am Vormittag vor Ort. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg auf Anfrage. Auch Brandstiftung könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Am Hintereingang des Hotels sei eine Tür aufgebrochen gewesen, so die Sprecherin. Inwieweit sie allerdings im Zusammenhang mit dem Brand stünde, könne man jetzt noch nicht sagen.

Um die durchgefrorenen Einsatzkräfte zu versorgen, bauten das Deutsche Rote Kreuz und die DLRG ein Zelt auf und gaben heiße Getränke aus. Zudem musste ein Streuwagen anrücken, um das gefrierende Löschwasser abzustreuen.

Hotelbetreiber Marcus Clormann und sein Vater Manfred waren während des Brandes nicht vor Ort. Derzeit wolle er sich nicht öffentlich äußern, erklärte Manfred Clormann auf Anfrage.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren Husum, Schobüll, Hattstedt-Wobbenbüll, Bredstedt, Mildstedt und Sankt-Peter-Ording.

Die Löscharbeiten werden sich noch bis zum Montagvormittag hinziehen. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar – die Polizei nahm aber bereits in der Nacht die Ermittlungen auf, um den Grund für das Feuer in dem Urlaubshotel aufzuklären.

