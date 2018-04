Theater in Bredstedt : Verwirrung um den Gehirnklempner

Heute beginnt der Vorverkauf für das neue Stück Dr. Freesemann“ von Helmut Schmidt der Halligtorbühne.

23. April 2018, 18:00 Uhr

In wenigen Tagen öffnet sich der Vorhang für die Premiere des Sommerstückes der Halligtorbühne Bredstedt im Saal des Bürgerhauses, nämlich am Mittwoch, 9. Mai, um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet bereits heute (23.) im Fachgeschäft „Lille Peter“ in der Osterstraße 52 in Bredstedt. Telefonische Vorbestellungen sind nicht möglich.

Gespielt wird die turbulente Komödie in drei Akten „Praxis Dr. Freesemann“ von Helmut Schmidt. „Auch wenn das ein Verwechslungsstück ist, der Autor hat nichts mit dem Altkanzler zu tun“, sagt Regisseurin Frieda Hansen schmunzelnd. Der 55-jährige aktive freie Schriftsteller aus Ostfriesland hat schon mehr als 50 abendfüllende Stücke in hoch- und niederdeutsch verfasst. „Auf jeden Fall werden die Lachmuskeln sehr strapaziert“ kündigt Hansen an. Zufrieden ist sie mit der bisherigen Probenarbeit. Die agile Truppe legt derzeit den Feinschliff an. Am Ende werde, so Hansen, ohnehin alles klappen. Im Zweifel sei das Team improvisationserprobt.

Zum Inhalt wolle sie nicht zu viel verraten, nur ein wenig: seit Jahren versucht Harald Freesemann (Christian Andresen) seine Bücher unter das Volk zu bringen. Kein Verlag will sie herausgeben. Da bleibt nichts anderes übrig, als dass Ehefrau Lena (Susanne Schmidt) den Lebensunterhalt als Reinigungskraft verdienen muss. Doch unverhofft kommt oft. Nachbarin Gisela Krämer (Constanze Rusack) erfährt es als erste: Eine Etage höher ist nämlich – so ihre Worte – ein „Gehirnklempner“ eingezogen. Der heißt zwar mit Vornamen Horst, trägt aber ausgerechnet auch den Nachnamen Freesemann (Frank Gies). Es kommt, wie es kommen muss: Schon der erste Patient Timo Fuchs (Manuel Rusack) verwechselt die Türen und tritt bei Harald, dem Autor, ein. Voller Verzweiflung drängt er auf schnelle Behandlung und legt einen Hunderter auf den Tisch. Harald wittert seine Chance und „behandelt“ munter drauf los. Fantasie hat er ja schließlich. Ein Patient nach dem anderen rennt ihm nun die Bude ein. Er spielt das Spiel weiter, denn er findet Gefallen an den skurrilen Geschichten. Wer weiß, vielleicht kann er sie ja sogar für sein nächstes Buch verwerten. Plötzlich taucht der echte Psychiater und neue Nachbar auf. In der Annahme, er hätte einen Berufskollegen vor sich, will auch er sich therapieren lassen, denn ihn quälen merkwürdige Psychosen. Ob und wie der falsche Herr Doktor da herauskommt, vor allem überhaupt damit „durchkommt“, das darf sich das werte Publikum ansehen.

In weiteren Rollen spielen Ralph Ettrich (als Kai Suppe), Christel Volquardsen (Johanna Suppe), Kathrin Schiller (Petra Fuchs) und Björn Petersen (Jens Kleemann). Für das stimmige Drumherum hinter den Kulissen sorgen Andreas Borchers (Ton, Technik, Licht), Thyra Dahl (Souffleuse), Frieda Hansen und Klaus Möller (Bühnenbild), Monika Bischoff (Bühnenausstattung), Matthias Johannsen (Inspizienz) und Kornelia Gies (Regieassistenz).

Weitere Aufführungen finden jeweils um 20 Uhr am Sonnabend (19.), Pfingstmontag (21.), Donnerstag (24.), Montag (28.), Donnerstag (31.), Sonntag (3. Juni), Mittwoch (6.), Sonntag (10.) ausnahmsweise um 16 Uhr, sowie Dienstag (12.) ebenfalls 20 Uhr, statt. Restkarten für die Premiere und alle weiteren Aufführungen gibt es jeweils an der Kasse.