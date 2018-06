Husumer Jugendzentrum : Versteigerung: Wer hat Platz für das Riesen-Puzzle?

Wer Spaß an einem riesigen Puzzle hat, kann dies nun im Husumer Jugendzentrum ersteigern.

von Friederike Reußner

14. Juni 2018, 17:00 Uhr

Bald geht es los, die Ferienpass-Aktion des städtischen Kinder- und Jugendforums Biss. Viele Angebote sind wieder dabei, darunter auch eine Versteigerung eines der größten Puzzles der Welt.Um es fertigzustellen, mussten insgesamt 40 320 Teile akribisch zusammengelegt werden, vom Finden des richtigen Puzzle-Teils ganz zu schweigen. Kinder, Jugendliche, Eltern und viele andere machten sich für 600 Stunden an die Arbeit und legten vor allen Dingen Geduld an den Tag.

Nun ist es geschafft, das Riesenpuzzle mit zehn Motiven aus bekannten Disney-Filmen ist fertig. Jedes einzelne Motiv ist auf einer Platte verewigt. Reiht man die Platten aneinander, misst das Puzzle zusammen ganze 6,9 x 1,9 Meter. Wer genügend Platz hat, kann es ersteigern.Wie die Versteigerung abläuft, ist schnell erklärt: Einfach in den Sommerferien im Biss in der Norderstraße 15 vorbeikommen und ein verbindliches Gebot an der Bieterbox am Tresen abgeben. Der Erlös kommt einem guten Zweck zu Gute. Vorschläge für einen Empfängerin oder Empfänger sind bei Abgabe eines Gebots abzugeben.