Husumer Naherholungsgebiet : Versteigerung im März: Landesbetrieb Küstenschutz scharf auf 44 Hektar privater Dockkoog-Fläche

14. Januar 2022, 14:29 Uhr

Grünland mit Rindern und Schafen – aber für den LKN sind die Dockkoog-Flächen der früheren Investoren-Erbengemeinschaft Gold wert, denn dort soll Boden für die Deichverstärkung entnommen werden.

Montag, 7. März, 11 Uhr: Dann beginnt im Saal 4 des Amtsgerichts Husum die Versteigerung von mehr als 20 Flurstücken im Dockkoog. Die insgesamt 44 Hektar großen Flächen gehören den Erben jener Berliner Investoren, die von 1970 bis in die 1980er Jahre versuchten, am Dockkoog bis zu 400 Häuser auf Warften zu errichten. Mit der Versteigerung nähert sich ein großes Kapitel der Stadtgeschichte seinem Ende.

Husums Bürgermeister Uwe Schmitz erklärte vor Monaten gegenüber shz.de, dass die Stadt an den zu versteigernden Flächen kein Interesse habe. Scharf auf diese ist hingegen der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN): Der LKN braucht es für die dort geplante Verstärkung des Seedeiches, sowohl zur Entnahme von Boden als auch für dessen Lagerung während der Bauphase.

Mühsame Suche nach Erben

Verzögerungen gab es im Laufe der Jahrzehnte ohne Ende: Angehörige der damaligen Investoren mussten vom Husumer Amtsgericht in Israel aufgestöbert werden, was am Ende unter anderem mit Hilfe unserer Redaktion gelang. Erben verstarben, womit die Suche nach Adressen von Nacherben begann. Selbst ein Gutachter in der Sache verstarb. So befassten sich Generationen von Fachleuten mit dem Vorgang.

Am Versteigerungstermin geht es los mit einem Verkehrswert von 1.107.869 Euro. Für weitere Termine kündigt das Amtsgericht schon an: „Bei dieser Immobilie können Sie bis zu 50 Prozent des Verkehrswertes sparen und zahlen dann unter Umständen nur 553.935 Euro. Dazu entfallen Notarkosten und Makler-Courtage.“

Vorkaufsrecht ist anderen im Weg

Offen ist, ob sich neben dem LKN überhaupt weitere Interessenten auf den Weg zu dem Termin machen werden. Denn im Mai 2021 hatte der Landtag entschieden, für die Ankäufe bis zu 2,22 Millionen Euro bereit zu stellen – und vor allem auch für ein Vorkaufsrecht nach Paragraf 99a des Wasserhaushaltsgesetzes gesorgt.

Mit dem Erwerb dieser Grundstücke können wir nicht nur die Deichverstärkung und damit den Küstenschutz entscheidend voran bringen, sondern auch den Weg für die geplante touristische Entwicklung des Gebiets freimachen. Lars Harms, SSW-Landtagsabgeordneter

Damals frohlockte Lars Harms, SSW-Landtagsabgeordneter: „Mit dem Erwerb dieser Grundstücke können wir nicht nur die Deichverstärkung und damit den Küstenschutz entscheidend voran bringen, sondern auch den Weg für die geplante touristische Entwicklung des Gebiets freimachen.“ Wieder einmal sah Harms das gute alte Sprichwort bestätigt: „Was lange währt, wird endlich gut.“ Er feierte die Entscheidung damals mit den Worten: „Insofern haben wir heute im Landtag auch ein Stück weit Geschichte geschrieben.“

