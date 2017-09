St. Peter-Ording : Verrücktes Verwechslungsspiel

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Die Speeldeel St. Peter-Ording lädt ein zu ihrem neuen Stück „Neurosige Tieden“. Die Premiere ist am Freitag (29.) ab 20 Uhr im Olsdorfer Krug. Die turbulente Komödie von Winnie Abel in der plattdeutschen Fassung von Heino Buerhoop hält wieder alles bereit, was am Plattdeutschen so begeistert: Humor, Achtersinn sowie Komödiantentum und ein besonderes Ambiente. Ort des Geschehens ist eine Nervenklinik. Doch wer ist hier wirklich verrückt? Und wer ist normal? Zehn Theaterspieler werden alles tun, diese Fragen in einem „verrückten Verwechslungsspiel“ zu klären. Karten gibt es im Gewerbegebiet Nordergeest bei Sport 2000.